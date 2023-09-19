В Херсонской области оккупанты расстреляли супругов: двухлетний ребенок остался сиротой

В селе Малые Копани Херсонской области российские захватчики расстреляли супругов Саксаганских – 26-летнюю Анастасию и ее 34-летнего мужа Валерия. Это произошло 16 сентября.

Российские террористы похитили Саксаганских из их дома. Впоследствии тела супругов нашли расстрелянными.

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В Херсонской области россияне расстреляли супругов

Как стало известно, 15 сентября из своего дома в селе Малые Копани вражеские солдаты забрали молодых супругов Валерия и Анастасию Саксаганских.

К сожалению, их безжалостно убили. Сиротой осталась их двухлетняя дочь Маргарита,

– отметили в Центре журналистских расследований.

Знакомые и родные супругов отметили, что Анастасия была солнышком, всегда улыбчивая и жизнерадостная. Также стало известно, что супруги отказывались от сотрудничества с российскими террористами и не желали получать вражеские паспорта. Поэтому из-за этого Анастасию и Валерия расстреляли.

Отмечается, что тело Анастасии на следующий день после похищения нашли возле трассы, а тело Валерия обнаружили в посадке.



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