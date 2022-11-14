После освобождения украинской армией правого берега Днепра начинают появляться свидетельства зверств оккупантов в регионе. Уже есть первые неофициальные доказательства массовых захоронений Херсонской области.

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Оккупанты убили фермеров в погребе

По предварительным данным, в августе 2022 года во время оккупации поселка Архангельск оккупанты убили местных супругов фермеров в их собственном погребе на территории домовладения.

Правоохранители обнаружили место захоронения тел двух погибших – мужчины и женщины. При поверхностном осмотре тел установлено повреждение черепов. В настоящее время они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Херсонская областная прокуратура открыла досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ситуация в Херсонской области: что известно

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