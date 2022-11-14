Все мы помним, что после блестящего контрнаступления ВСУ в Харьковской области в освобожденном Изюме были обнаружены массовые захоронения. Как сообщают СМИ, эта история может повториться, но уже в Херсонской области.

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В Министерстве внутренних дел информацию не подтвердили

Корреспонденты "Радио Свобода" обнаружили на кладбище в Херсоне следы вероятных массовых захоронений. В то же время, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона заявил, что пока утверждать что-то рано.

Но по привычной практике, как только мы устанавливаем места массовых захоронений, мы сразу делаем все для идентификации тел и надлежащего документирования указанных военных преступлений,

– сказал представитель МВД.

Как отмечают журналисты, пока неизвестно точное количество людей, которые захоронены в обнаруженных могилах, а также неизвестны причины их смерти. Однако на некоторых надгробиях указаны даты смерти – это конец февраля и начало марта 2022 года.

Ситуация в Херсонской области после деоккупации

Президент Владимир Зеленский в своем обращении за 13 ноября сообщил, что в Херсонской области обнаружены тела убитых гражданских и военных граждан нашего государства. В настоящее время задокументировано около 400 военных преступлений, которые могла совершить Россия во время контролирования южных территорий Украины.

Следует также отметить, что, отступая, захватчики заминировали значительную территорию нашего государства. В частности, на одну из мин в воскресенье, 13 ноября, наехал автомобиль, в котором был одиннадцатилетний ребенок. Инцидент произошел недалеко от Херсона, о нем сообщили в Офисе Президента.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что ситуацию в Херсонской области в 226 населенных пунктах будут стабилизировать эксперты разных отраслей. В городах и селах региона планируют как можно скорее восстановить электроснабжение, водоснабжение, транспортное сообщение и мобильную связь.

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