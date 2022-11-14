Усі ми пам'ятаємо, що після блискучого контрнаступу ЗСУ на Харківщині у звільненому Ізюмі були виявлені масові поховання. Як повідомляють ЗМІ, ця історія може повторитися, але уже на Херсонщині.
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У Міністерстві внутрішніх справ інформацію не підтвердили
Кореспонденти видання "Радіо Свобода" виявили на кладовищі у Херсоні сліди ймовірних масових поховань. Водночас перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону заявив, що поки стверджувати щось зарано.
Але за звичною практикою, як тільки ми встановлюємо місця масових поховань, ми одразу робимо все для ідентифікації тіл і належного документування зазначених воєнних злочинів,
– сказав представник МВС.
Як зазначають журналісти, наразі невідома точна кількість людей, які захоронені у виявлених могилах, а також невідомі причини їхньої смерті. Проте на деяких надгробках вказані дати смерті – це кінець лютого і початок березня 2022 року.
Ситуація на Херсонщині після деокупації
- Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні за 13 листопада повідомив, що у Херсонській області виявляють тіла вбитих цивільних та військових громадян нашої держави. Наразі задокументовано близько 400 воєнних злочинів, які могли скоїти Росія під час того, як контролювала південні території України.
- Варто також зазначити що, відступаючи, загарбники замінували значну територію нашої держави. Зокрема, на одну з мін у неділю, 13 листопада, наїхав автомобіль, у якому була одинадцятирічна дитина. Інцидент стався неподалік від Херсона, про нього повідомили в Офісі Президента.
- Окрім того, глава держави наголосив, що ситуацію на Херсонщині у 226 населених пунктах будуть стабілізувати експерти різних галузей. У містах та селах регіону планують якомога скоріше відновити електропостачання, водопостачання, транспортне сполучення та мобільний зв'язок.
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