Усі ми пам'ятаємо, що після блискучого контрнаступу ЗСУ на Харківщині у звільненому Ізюмі були виявлені масові поховання. Як повідомляють ЗМІ, ця історія може повторитися, але уже на Херсонщині.

Читайте також Побої, електричний струм і втрата пам'яті: історія мешканця Ізюму про пережиті тортури

У Міністерстві внутрішніх справ інформацію не підтвердили

Кореспонденти видання "Радіо Свобода" виявили на кладовищі у Херсоні сліди ймовірних масових поховань. Водночас перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону заявив, що поки стверджувати щось зарано.

Але за звичною практикою, як тільки ми встановлюємо місця масових поховань, ми одразу робимо все для ідентифікації тіл і належного документування зазначених воєнних злочинів,

– сказав представник МВС.

Як зазначають журналісти, наразі невідома точна кількість людей, які захоронені у виявлених могилах, а також невідомі причини їхньої смерті. Проте на деяких надгробках вказані дати смерті – це кінець лютого і початок березня 2022 року.

Ситуація на Херсонщині після деокупації

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні за 13 листопада повідомив, що у Херсонській області виявляють тіла вбитих цивільних та військових громадян нашої держави. Наразі задокументовано близько 400 воєнних злочинів, які могли скоїти Росія під час того, як контролювала південні території України.

Варто також зазначити що, відступаючи, загарбники замінували значну територію нашої держави. Зокрема, на одну з мін у неділю, 13 листопада, наїхав автомобіль, у якому була одинадцятирічна дитина. Інцидент стався неподалік від Херсона, про нього повідомили в Офісі Президента.

Окрім того, глава держави наголосив, що ситуацію на Херсонщині у 226 населених пунктах будуть стабілізувати експерти різних галузей. У містах та селах регіону планують якомога скоріше відновити електропостачання, водопостачання, транспортне сполучення та мобільний зв'язок.

Варте уваги – який план ЗСУ після звільнення Херсона: дивіться відео