На Херсонщині окупанти розстріляли подружжя: дворічна дитина лишилася сиротою

У селі Малі Копані, що на Херсонщині, російські загарбники розстріляли подружжя Саксаганських – 26-річну Анастасію та її 34-річного чоловіка Валерія. Це сталося 16 вересня.

Російські терористи викрали Саксаганських з їхнього будинку. Згодом тіла подружжя знайшли розстріляними.

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На Херсонщині росіяни розстріляли подружжя

Як стало відомо, 15 вересня зі своєї домівки в селі Малі Копані ворожі солдати забрали молоде подружжя Валерія та Анастасію Саксаганських.

На жаль, їх безжалісно вбили. Сиротою залишилась їхня дворічна донечка Маргарита,

– зазначили у Центрі журналістських розслідувань.

Знайомі та рідні подружжя зауважили, що Анастасія була сонечком, завжди усміхнена та життєрадісна. Також стало відомо, що подружжя відмовлялося від співпраці з російськими терористами та не бажали отримувати ворожі паспорти. Тому через це Анастасію та Валерія розстріляли.

Зазначається, що тіло Анастасії наступного дня після викрадення знайшли біля траси, а тіло Валерія виявили у посадці.



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