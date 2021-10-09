На Херсонщине заживо сожгли мужчину: подозреваемого подростка задержали
Источник:Нацполиция
В поселке городского типа Большая Александровка на Херсонщине погиб 41-летний местный житель. Мужчина получил ожоги в результате поджога одежды.
В полиции рассказали, что о трагедии 8 октября их сообщила местная медработница ориентировочно в 20:15. На месте преступления правоохранители обнаружили обгоревшее тело мертвого мужчины.
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В Херсоне из-за поджога погиб 41-летний мужчина
Медработница рассказала полиции, что на одной из улиц у забора лежит обгоревшее тело мертвого человека. Полицейские выехали на место преступления.
В ходе осмотра места происшествия полицейские выяснили, что пострадавший получил ожоги в результате поджога одежды,
– рассказали в полиции.
В ведомстве установили, что пострадавший – это 41-летний местный житель, который злоупотреблял алкоголем.
Правоохранители установили, что к совершению поджога одежды потерпевшего может быть причастен 14-летний местный подросток, который уже попадал в поле зрения полиции. Сейчас подростка задержали и решают вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении особо тяжкого преступления и избрании меры пресечения.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам умышленного убийства.
Подростков могло быть двое
Издание "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что на мужчину напало 2 несовершеннолетних.
Подростки 2006 и 2009 годов рождения подожгли местного жителя, когда он спал на обочине одной из улиц,
– говорится в сообщении.
Также издание располагает информацией, что:
- в результате инцидента мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью;
- у погибшего не было постоянного места работы, а на момент поджога он был пьян;
- лица подростков, подозреваемых в убийстве, уже установили – они ученики местной общеобразовательной школы;
- мотивы нападавших и детали преступления выясняют следователи.
Коротко о последних преступлениях с участием подростков
- 4 октября Харьковская прокуратура направила в суд дело об изнасиловании и убийстве 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине. Следователи считают виновным в преступлении 13-летнего местного жителя.
- 6 октября неизвестный открыл стрельбу в средней школе в штате Техас, что в США. Пострадали 4 человека, среди них – беременная женщина. Впоследствии полиция задержала 18-летнего подозреваемого Тимоти Джорджа Симпкинса.
- В Чернигове в ночь на 2 октября группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. В результате инцидента один из правохранителей Артур Ерохин скончался. Среди подозреваемых в убийстве – трое несовершеннолетних.