На Херсонщині заживо спалили чоловіка: підозрюваного підлітка затримали

9 жовтня 2021 , 16:05
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Джерело:

Нацполіція

У селищі міського типу Велика Олександрівка, що на Херсонщині, загинув 41-річний місцевий мешканець. Чоловік отримав опіки внаслідок підпалу одягу.

У поліції розповіли, що про трагедію 8 жовтня їх повідомила місцева медпрацівниця орієнтовно о 20:15. На місці злочину правоохоронці виявили обгоріле тіло мертвого чоловіка.

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У Херсоні через підпал загинув 41-річний чоловік

Медпрацівниця розповіла поліції, що на одній із вулиць біля паркану лежить обгоріле тіло мертвого. Поліцейські виїхали на місце злочину. 

У ході огляду місця події поліцейські з'ясували, що потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу,
– розповіли у поліції. 

У відомстві встановили, що потерпілий – це 41-річний місцевий мешканець, який зловживав алкоголем. 

Правоохоронці встановили, що до скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетний 14-річний місцевий підліток, який вже потрапляв в поле зору поліції. Наразі підлітка затримали та вирішують питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні особливо тяжкого злочину та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками умисного вбивства. 

Підлітків могло бути двоє

Видання "Обозреватель", посилаючись на власні джерела, повідомило – на чоловіка напало 2 неповнолітніх. 

Підлітки 2006 і 2009 років народження підпалили місцевого жителя, коли він спав на узбіччі однієї з вулиць,
– мовиться у повідомленні. 

Також видання має інформацію, що:

  • внаслідок інциденту чоловік отримав травми, несумісні з життям;
  • у загиблого не було постійного місця роботи, а на момент підпалу він був п'яний;
  • особи підлітків, підозрюваних у вбивстві, вже встановили – вони учні місцевої загальноосвітньої школи;
  • мотиви нападників і деталі злочину з'ясовують слідчі.

Коротко про останні злочини за участі підлітків

  • 4 жовтня Харківська прокуратура направила до суду справу про зґвалтування та вбивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині. Слідчі вважають винним у злочині 13-річного місцевого жителя.
  • 6 жовтня невідомий зчинив стрілянину в середній школі в штаті Техас, що у США. Постраждали 4 людей, серед них – вагітна жінка. Згодом поліція затримала 18-річного підозрюваного Тімоті Джорджа Сімпкінса.
  • У Чернігові в ніч проти 2 жовтня група молодиків жорстоко побила двох поліцейських. Унаслідок інциденту один з правохоронець Артур Єрохін помер. Серед підозрюваних у вбивстві – троє неповнолітніх.
Автор: Діана Квасневська