В ночь на 5 сентября Россия в очередной раз атаковала Днепр "Шахедами". После этого в сети появилась информация, что по Слобожанскому проспекту ездила машина ГСЧС с громкоговорителем и сообщала о "химической опасности", призывая жителей закрывать окна.

Однако в Днепропетровской ОВА не подтвердили информацию об угрозе. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о химической опасности в Днепре?

Жители Днепра массово пишут о качестве воздуха, которое существенно изменилось после ночной атаки. Однако, как сообщило Общественное Днепр, представитель ГСЧС Днепропетровской области Сергей Ковтонюк заявил, что сейчас воздух в городе чистый и химической опасности нет.

В Днепре объявляли химическую опасность: видео из сети

Отмечается, что приняли превентивные меры, чтобы избежать вероятного поражения населения и причины для беспокойства нет.

