На место взрыва в доме в Хмельницком выехали несколько бригад скорой помощи

Во вторник, 28 октября, произошел взрыв в многоквартирном жилом доме Хмельницкого. В результате инцидента разрушено здание. К месту происшествия направляются медики.

Об этом в комментарии Суспильному рассказал директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк, передает 24 Канал.

Какие последствия взрыва в Хмельницком?

Костюк отметил, что на место выехали три бригады скорой помощи.

Позже стало известно о 2 пострадавших.

Сейчас за медицинской помощью обратились два человека. У 12-летнего ребенка острая реакция на стресс, у мужчины порезана нога,

– сообщил Александр Костюк.

Со своей стороны в правоохранительных органах отметили, что на место инцидента выехали все экстренные службы. В частности, речь идет о следственно-оперативной группе полиции, патрульных, экспертах и кинологах.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин проинформировал, что около 15:30 в городе произошел мощный взрыв.

По предварительным данным, в многоэтажке на ул. Тернопольской, 34/2 взорвался бытовой газ. Часть дома разрушена, другая значительно повреждена.

Больше всего волнуемся за человеческие жизни, пока информации о жертвах нет. Но под завалами могут быть люди,

– написал Симчишин.

Также сейчас начали разбор завалов и проведение оперативных работ. Соответствующие службы определяют потребности в отселении жителей и оценивают риск дальнейшего разрушения дома.

