На место взрыва в доме в Хмельницком выехали несколько бригад скорой помощи
- В Хмельницком произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего часть здания разрушена.
- На месте происшествия начали разбор завалов.
Во вторник, 28 октября, произошел взрыв в многоквартирном жилом доме Хмельницкого. В результате инцидента разрушено здание. К месту происшествия направляются медики.
Об этом в комментарии Суспильному рассказал директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк, передает 24 Канал.
Какие последствия взрыва в Хмельницком?
Костюк отметил, что на место выехали три бригады скорой помощи.
Позже стало известно о 2 пострадавших.
Сейчас за медицинской помощью обратились два человека. У 12-летнего ребенка острая реакция на стресс, у мужчины порезана нога,
– сообщил Александр Костюк.
Со своей стороны в правоохранительных органах отметили, что на место инцидента выехали все экстренные службы. В частности, речь идет о следственно-оперативной группе полиции, патрульных, экспертах и кинологах.
Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин проинформировал, что около 15:30 в городе произошел мощный взрыв.
По предварительным данным, в многоэтажке на ул. Тернопольской, 34/2 взорвался бытовой газ. Часть дома разрушена, другая значительно повреждена.
Больше всего волнуемся за человеческие жизни, пока информации о жертвах нет. Но под завалами могут быть люди,
– написал Симчишин.
Также сейчас начали разбор завалов и проведение оперативных работ. Соответствующие службы определяют потребности в отселении жителей и оценивают риск дальнейшего разрушения дома.
Что известно о других чрезвычайных ситуациях в городах Украины?
Недавно в Житомирской области на железнодорожной станции во время задержания мужчины, который, по предварительным данным, находился в розыске, произошел взрыв – он взорвал гранату. В результате инцидента есть погибшие и раненые.
В центре Днепра взорвался неизвестный предмет в руках 15-летнего парня. Подростка госпитализировали.
Также в Запорожье в одной из многоэтажек взорвалась граната, в результате чего пострадал 39-летний мужчина.