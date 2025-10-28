Укр Рус
На місце вибуху в будинку у Хмельницькому виїхали кіалька бригад швидкої
28 жовтня, 16:22
На місце вибуху в будинку у Хмельницькому виїхали кілька бригад швидкої

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У Хмельницькому стався вибух у багатоквартирному будинку, внаслідок чого частину будівлі зруйновано.
  • На місці події розпочали розбір завалів.

У вівторок, 28 жовтня, стався вибух у багатоквартирному житловому будинку Хмельницького. Внаслідок інциденту є руйнування будівлі. До місця події прямують медики.

Про таке в коментарі Суспільному розповів директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк, передає 24 Канал.

До теми У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці: кілька поверхів знищені вщент 

Які наслідки вибуху в Хмельницькому?

Костюк зазначив, що на місце виїхали три бригади швидкої допомоги.

Пізніше стало відомо про 2 постраждалих.

Наразі за медичною допомогою звернулись двоє людей. У 12-річної дитини гостра реакція на стрес, у чоловіка порізана нога,
– повідомив Олександр Костюк.

Зі свого боку в правоохоронних органах зазначили, що на місце інциденту виїхали всі екстрені служби. Зокрема, йдеться про слідчо-оперативну групу поліції, патрульних, експертів та кінологів.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин поінформував, що близько 15:30 у місті стався потужний вибух.

За попередніми даними, у багатоповерхівці на вул. Тернопільській, 34/2 вибухнув побутовий газ. Частину будинку зруйновано, інша зазнала значних пошкоджень. 

Найбільше хвилюємося за людські життя, поки інформації про жертв не маємо. Але під завалами можуть бути люди,
– написав Симчишин.

Також наразі почали розбір завалів і проведення оперативних робіт. Відповідні служби визначають потреби у відселенні жителів і оцінюють ризик подальшого руйнування будинку.

Що відомо про інші надзвичайні ситуації в містах України?

  • Нещодавно в Житомирській області на залізничній станції під час затримання чоловіка, який, за попередніми даними, перебував у розшуку, стався вибух – він підірвав гранату. Унаслідок інциденту є загиблі та поранені. 

  • У центрі Дніпра вибухнув невідомий предмет у руках 15-річного хлопця. Підлітка госпіталізували. 

  • Також у Запоріжжі в одній із багатоповерхівок здетонувала граната, через що постраждав 39-річний чоловік. 