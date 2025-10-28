На місце вибуху в будинку у Хмельницькому виїхали кілька бригад швидкої

У вівторок, 28 жовтня, стався вибух у багатоквартирному житловому будинку Хмельницького. Внаслідок інциденту є руйнування будівлі. До місця події прямують медики.

Про таке в коментарі Суспільному розповів директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк, передає 24 Канал.

Які наслідки вибуху в Хмельницькому?

Костюк зазначив, що на місце виїхали три бригади швидкої допомоги.

Пізніше стало відомо про 2 постраждалих.

Наразі за медичною допомогою звернулись двоє людей. У 12-річної дитини гостра реакція на стрес, у чоловіка порізана нога,

– повідомив Олександр Костюк.

Зі свого боку в правоохоронних органах зазначили, що на місце інциденту виїхали всі екстрені служби. Зокрема, йдеться про слідчо-оперативну групу поліції, патрульних, експертів та кінологів.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин поінформував, що близько 15:30 у місті стався потужний вибух.

За попередніми даними, у багатоповерхівці на вул. Тернопільській, 34/2 вибухнув побутовий газ. Частину будинку зруйновано, інша зазнала значних пошкоджень.

Найбільше хвилюємося за людські життя, поки інформації про жертв не маємо. Але під завалами можуть бути люди,

– написав Симчишин.

Також наразі почали розбір завалів і проведення оперативних робіт. Відповідні служби визначають потреби у відселенні жителів і оцінюють ризик подальшого руйнування будинку.

