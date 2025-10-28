На місце вибуху в будинку у Хмельницькому виїхали кілька бригад швидкої
- У Хмельницькому стався вибух у багатоквартирному будинку, внаслідок чого частину будівлі зруйновано.
- На місці події розпочали розбір завалів.
У вівторок, 28 жовтня, стався вибух у багатоквартирному житловому будинку Хмельницького. Внаслідок інциденту є руйнування будівлі. До місця події прямують медики.
Про таке в коментарі Суспільному розповів директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк, передає 24 Канал.
Які наслідки вибуху в Хмельницькому?
Костюк зазначив, що на місце виїхали три бригади швидкої допомоги.
Пізніше стало відомо про 2 постраждалих.
Наразі за медичною допомогою звернулись двоє людей. У 12-річної дитини гостра реакція на стрес, у чоловіка порізана нога,
– повідомив Олександр Костюк.
Зі свого боку в правоохоронних органах зазначили, що на місце інциденту виїхали всі екстрені служби. Зокрема, йдеться про слідчо-оперативну групу поліції, патрульних, експертів та кінологів.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин поінформував, що близько 15:30 у місті стався потужний вибух.
За попередніми даними, у багатоповерхівці на вул. Тернопільській, 34/2 вибухнув побутовий газ. Частину будинку зруйновано, інша зазнала значних пошкоджень.
Найбільше хвилюємося за людські життя, поки інформації про жертв не маємо. Але під завалами можуть бути люди,
– написав Симчишин.
Також наразі почали розбір завалів і проведення оперативних робіт. Відповідні служби визначають потреби у відселенні жителів і оцінюють ризик подальшого руйнування будинку.
Що відомо про інші надзвичайні ситуації в містах України?
Нещодавно в Житомирській області на залізничній станції під час затримання чоловіка, який, за попередніми даними, перебував у розшуку, стався вибух – він підірвав гранату. Унаслідок інциденту є загиблі та поранені.
У центрі Дніпра вибухнув невідомий предмет у руках 15-річного хлопця. Підлітка госпіталізували.
Також у Запоріжжі в одній із багатоповерхівок здетонувала граната, через що постраждав 39-річний чоловік.