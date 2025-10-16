На месте происшествия работали полицейские взрывотехники и следственно-оперативная группа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Запорожской области.

Какие последствия взрыва гранаты?

По данным полиции, в 18:40 правоохранителям поступило сообщение о взрыве на лестничной площадке в одном из многоквартирных домов в центре Запорожья.

В результате инцидента 39-летний местный житель получил многочисленные осколочные ранения. Предварительно установлено, что именно он нашел гранату и во время неосторожного обращения боеприпас сдетонировал. Пострадавшего доставили в больницу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция Запорожской области призывает граждан заботиться о собственной безопасности. В случае обнаружения подозрительного предмета там просят ни в коем случае не трогать его и сообщать о находке в Нацполицию или ГСЧС по телефонам 102 или 101.

Неосторожное обращение с боеприпасами: похожие случаи