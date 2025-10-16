На месте происшествия работали полицейские взрывотехники и следственно-оперативная группа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Запорожской области.
Смотрите также Во дворе дома на Николаевщине взорвалась граната: погиб 3-летний ребенок и женщина
Какие последствия взрыва гранаты?
По данным полиции, в 18:40 правоохранителям поступило сообщение о взрыве на лестничной площадке в одном из многоквартирных домов в центре Запорожья.
В результате инцидента 39-летний местный житель получил многочисленные осколочные ранения. Предварительно установлено, что именно он нашел гранату и во время неосторожного обращения боеприпас сдетонировал. Пострадавшего доставили в больницу.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований.
Полиция Запорожской области призывает граждан заботиться о собственной безопасности. В случае обнаружения подозрительного предмета там просят ни в коем случае не трогать его и сообщать о находке в Нацполицию или ГСЧС по телефонам 102 или 101.
Неосторожное обращение с боеприпасами: похожие случаи
Ранее в Оболонском районе Киева ночью произошел взрыв гранаты в квартире. В результате этого госпитализировали 41-летнего жителя.
Утром 19 июля похожая ситуация случилась в квартире в Чечеловском районе Днепра. Там в результате взрыва гранаты погиб один человек, еще двое пострадали.
Кроме этого, в центре Днепра 11 октября около 19:40 в руках 15-летнего парня взорвался неизвестный предмет. Подростка госпитализировали.