Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Николаевской области.

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Ребенок погиб от взрыва гранаты во дворе

Правоохранители указали, что сообщение о взрыве на территории частного дома в селе Комиссаровка Березанской общины Николаевского района поступило в полицию вечером во вторник, 20 мая.

На месте происшествия установили, что в результате взрыва гранаты умер ребенок. Так, малолетний мальчик, к сожалению, погиб на месте происшествия, а местная жительница получила тяжелые травмы.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Добавим, что вскоре в пресс-службе полиции сообщили детали дела.

Правоохранители выяснили, что 41-летняя женщина в состоянии опьянения пришла к соседям и просила, чтобы те отвезли ее в магазин. После того, как она получила отказ, то пошла домой. Затем вернулась к семье уже с боеприпасом, который сдетонировал во дворе.

В результате взрыва гранаты трехлетний мальчик погиб на месте, а подозреваемая получила тяжелые травмы, от которых впоследствии умерла,

– говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские изъяли обломки от гранаты Ф1. Правоохранители по месту жительства погибшей провели неотложный обыск в результате изъяли более 100 патронов различного калибра к автоматическому оружию, которые направили на экспертное исследование.

Напомним, в полиции сообщали, что устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетней в образовательном учреждении Днепровского района Киева.

Известно, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа. С травмами она была госпитализирована в медицинское учреждение.