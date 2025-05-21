Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Миколаївській області.

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Вибух гранати у дворі будинку на Миколаївщині

Правоохоронці вказали, що повідомлення про вибух на території приватного будинку у селі Комісарівка Березанської громади Миколаївського району надійшло до поліції ввечері у вівторок, 20 травня.

На місці події встановили, що внаслідок вибуху гранати померла дитина. Так, малолітній хлопчик, на жаль, загинув на місці події, а місцева жителька зазнала тяжких травм.

На місці події працюють всі екстрені служби.

Додамо, що невдовзі в пресслужбі поліції повідомили деталі справи.

Правоохоронці з’ясували, що 41-річна жінка в стані сп’яніння прийшла до сусідів і просила, щоб ті відвезли її до крамниці. Після того, як вона отримала відмову, то пішла додому. Потім повернулась до родини вже з боєприпасом, який здетонував у подвір’ї.

Внаслідок вибуху гранати трирічний хлопчик загинув на місці, а підозрювана отримала тяжкі травми, від яких згодом померла,

– йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські вилучили уламки від гранати Ф1. Правоохоронці за місцем мешкання загиблої провели невідкладний обшук в результаті вилучили понад 100 набоїв різного калібру до автоматичної зброї, які направили на експертне дослідження.

Нагадаємо, в поліції повідомляли, що встановлюють обставини надзвичайної події за участі неповнолітньої в освітньому закладі Дніпровського району Києва.

Відомо, що 14-річна школярка випала з вікна третього поверху. Із травмами її було госпіталізовано до медичного закладу.