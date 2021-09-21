В Хмельницком мужчины стреляли из окна арендованной квартиры в многоэтажке

В Хмельницком неизвестные стреляли из окна многоэтажки. Стрелками оказались мужчины 22 и 27 лет.

Они приехали в город на работу и снимали жилье. Полиция работает с нарушителями.

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Стреляли из окна арендованной квартиры

В полиции пояснили, что недавно в одном из интернет-пабликов Хмельницкого появилось видео. На кадрах было заметно, как неизвестные стреляют из окна многоэтажки.

Обнаружив видеозапись, оперативники Хмельницкого райуправления полиции быстро установили злоумышленников. Ими оказались двое парней 22 и 27 лет,

– рассказали полицейские.

Они установили, что мужчины приехали из области в город на работу и снимали здесь жилье. Более того, стреляли молодые люди из окна арендованной квартиры.

Правоохранители изъяли у мужчин оружие – стартовый пистолет без какой-либо переделки.

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