В Хмельницком мужчины стреляли из окна арендованной квартиры в многоэтажке
Источник:Нацполиция
В Хмельницком неизвестные стреляли из окна многоэтажки. Стрелками оказались мужчины 22 и 27 лет.
Они приехали в город на работу и снимали жилье. Полиция работает с нарушителями.
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Стреляли из окна арендованной квартиры
В полиции пояснили, что недавно в одном из интернет-пабликов Хмельницкого появилось видео. На кадрах было заметно, как неизвестные стреляют из окна многоэтажки.
Обнаружив видеозапись, оперативники Хмельницкого райуправления полиции быстро установили злоумышленников. Ими оказались двое парней 22 и 27 лет,
– рассказали полицейские.
Они установили, что мужчины приехали из области в город на работу и снимали здесь жилье. Более того, стреляли молодые люди из окна арендованной квартиры.
Правоохранители изъяли у мужчин оружие – стартовый пистолет без какой-либо переделки.
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