Машины ехали по дороге, когда нападавший выбежал сбоку и начал стрелять. У одного из автомобилей даже треснуло лобовое стекло.

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Затем автомобили двинулись дальше, а нападавший скрылся. Вероятно, тогда он побежал в университет. В сети обнародовали соответствующее видео.

Стрельба в Перми: что известно