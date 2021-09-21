Машини їхали по дорозі, коли нападник вибіг збоку та почав стріляти. В однієї з автівок навіть тріснуло лобове скло.
До теми Був спокійним, але завжди не любив людей, – мати пермського стрілка дала свідчення
Потім автомобілі рушили далі, а нападник втік. Ймовірно, тоді він побіг до університету. У мережі оприлюднили відповідне відео.
Стрілянина у Пермі: що відомо
- У Пермському університеті 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров відкрив вогонь по людях.
- На жаль, 6 людей загинули. Ще 24 – зазнали поранень. У намаганнях врятуватись студенти вистрибували у вікна або забарикадовувалися в аудиторії.
- Важливо, що напередодні Бекмансуров хвалився своїми планами у мережі. Він зізнався, що гроші на зброю збирав ще з 10 класу. До слова, його мати теж розповіла, що син давно мріяв купити рушницю.
- За словами матері, хлопець був спокійним, але людей не любив.
- Бекмансуров збирався атакувати школу, у якій колись навчався. Водночас згодом передумав. Він заявив, що не хотів провести там останні хвилини свого життя.
- Бекмансурова важко поранили, тому наразі стрілок перебуває у реанімації.
- Стрілка в лікарні охороняють близько 18 поліцейських та ОМОН.