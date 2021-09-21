Машини їхали по дорозі, коли нападник вибіг збоку та почав стріляти. В однієї з автівок навіть тріснуло лобове скло.

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Потім автомобілі рушили далі, а нападник втік. Ймовірно, тоді він побіг до університету. У мережі оприлюднили відповідне відео.

Стрілянина у Пермі: що відомо