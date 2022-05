Хотел бы посвятить Путину песню "Мы больше никогда не будем вместе", – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Нью-Йоркском университете пошутил, какую песню мог бы посвятить Владимиру Путину.

Энтони Блинкен рассказал, что посвятил бы российскому президенту песню под названием "Мы больше никогда не будем вместе", которую исполняет известная певица Тейлор Свифт.

Таким образом, госсекретарь США намекнув, что в настоящее время США не планируют налаживать отношения с Россией.

"Нью-Йоркский университет пригласил Тейлор Свифт в качестве вступительного оратора… Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить выступление "We Are Never Ever Getting Back Together" ("Мы больше никогда не будем вместе" – 24 канал) президенту Путину", – пошутил Энтони Блинкен.

Президент США Джозеф Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины.

21 мая состоялась встреча министров торговли Азиатско-Тихоокеанского региона в Бангкоке. Представители США и других стран покинули зал во время выступления России в знак протеста против полномасштабного вторжения России в Украину.

Россияне расширили список американцев, которым навсегда запретил въезд на территорию страны-агрессорки. В общей сложности под санкции попали почти тысяча человек. Среди граждан Соединенных Штатов Америки, которым российское министерство иностранных дел навсегда запретило въезд, есть даже президент Джо Байден.

Министр обороны Украины Алексей Резников пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином . Они обсудили вопросы обороны Украины в войне с российским агрессором.

Ожидается, что в ближайшем будущем США оставят в Европе около сотни тысяч военнослужащих. Если только Россия не пойдет на эскалацию и не будет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО.

Любое изменение российского общественного мнения по поводу войны в Украине не заставит президента России Владимира Путина остановить боевые действия. Соответствующие данные озвучила американская разведка.

