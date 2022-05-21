Среди граждан Соединенных Штатов Америки, которым российское министерство иностранных дел навсегда запретило въезд, есть даже президент Джо Байден.
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Также под персональные санкции попал сын главы США Хантер Байден.
В Россию не попадет тысяча человек
Министерство страны-захватчицы внесли в санкционный список практически полным составом членов Конгресса и Сената США.
Впрочем, россияне не ввели ограничения против некоторых фамилий сенаторов, голосовавших против 40-миллиардного пакета помощи Украине.
Всего в опубликованном МИД России списке 963 американских граждан, которым отныне запрещен въезд на территорию страны-агрессорки и наложены персональные санкции.
В то же время российские власти решили ввести санкции против главы Пентагона Ллойда Остина. Также в списке есть основатель ПИК Blackwater Эрик Принс, уже бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а также спикер Госдепа Нед Прайс.
Кроме того, 21 мая Россия опубликовала аналогичный список по Канаде. Туда вошел премьер страны Джастин Трюдо.
Напомним, в апреле 2022 под санкции России уже попали 398 американских конгрессменов. Речь как о политиках Соединенных Штатов, так и о Канаде.
Детальнее "Никакой Сызрани": россияне ввели санкции против конгрессменов США и Канады
Санкции против России: последние новости
- Пока Россия вводит абсурдные ограничения против американцев, Запад вводит серьезные санкции против страны-агрессорки.
- Впрочем, в Евросоюзе пока нет полного согласия по запрету на покупку российской нефти. Основным торможением этого решения занимается Венгрия.
- Руководство страны требует от Европы компенсации на сумму от 15 миллиардов евро. Иначе венгры заявили о неготовности идти на такой шаг для удержания агрессора.
- Европейский Союз начал подготовку к полному отказу от российского газа. В настоящее время идет планирование мер по удержанию цен и облегчению шока от отказа от дешевых российских энергоносителей.