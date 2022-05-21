Серед громадян Сполучених Штатів Америки, яким російське міністерство закордонних справ назавжди заборонило в'їзд, є навіть президент Джо Байден.

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Також під персональні санкції потрапив і син глави США Хантер Байден.

У Росію не потрапить тисяча людей

Міністерство країни-загарбниці внесли до санкційного списку практично повним складом членів Конгресу та Сенату США.

Втім, росіяни не ввели обмеження проти деяких прізвищ сенаторів, які голосували проти 40-мільярдного пакета допомоги Україні.

Загалом в опублікованому МЗС Росії списку 963 американські громадяни, яким відтепер заборонений в'їзд на територію країни-агресорки та накладені персональні санкції.

Натомість російська влада вирішила запровадити санкції проти голови Пентагону Ллойда Остіна. Також у списку є засновник ПВК Blackwater Ерік Прінс, вже колишня прессекретарка Білого дому Джен Псакі, а також спікер Держдепу Нед Прайс.

Цікаво, що під обмеження росіян також потрапив і американський актор Морган Фріман.

Крім того, 21 травня Росія опублікувала аналогічний список щодо Канади. Туди увійшов прем'єр країни Джастін Трюдо.

Нагадаємо, у квітні 2022 року під санкції Росії вже потрапили 398 американських конгресменів. Мовиться як про політиків Сполучених Штатів, так і Канади.

Детальніше "Ніякої Сизрані": росіяни ввели санкції проти конгресменів США і Канади

Санкції проти Росії: останні новини

Поки Росія вводить абсурдні обмеження проти американців, Захід запроваджує серйозні санкції проти країни-агресорки.

Втім, в Євросоюзі поки немає повної згоди щодо заборони на купівлю російської нафти. Основним гальмуванням цього рішення займається Угорщина.

Керівництво країни вимагає від Європи компенсацію на суму від 15 мільярдів євро. Інакше угорці заявили про неготовність йти на такий крок заради стримання агресора.

Європейський Союз почав підготовку до повної відмови від російського газу. Наразі триває планування заходів щодо стримання цін та полегшення шоку від відмови від дешевих російських енергоносіїв.

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