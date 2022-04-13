Під санкції потрапило 398 американських конгресменів

Про санкції щодо конгресменів США й Канади інформують російські ЗМІ. Повідомляється, що обмеження введені у відповідь на "антиросійські" санкції адміністрації президента США Джозефа Байдена.

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МЗС Росії вирішило ввести санкції щодо 398 членів Палати представників Конгресу США.

У повідомленні йдеться, що члени Палати представників, включаючи керівництво та голів комітетів, "вносяться до стоп-листу Росії на постійній основі".

Також Росія внесла до свого так званого "чорного санкційного списку" 87 канадських сенаторів.

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