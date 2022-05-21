В частности, одному из журналистов The New York Times кажется, что нужно пойти на уступки перед агрессором, чтобы подписать мирное соглашение.

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О чем написали в The New York Times

"Эксперты" из The New York Times решили спрогнозировать сценарий окончания войны России с Украиной. Они посмели написать, что если "конфликт" (так они назвали полномасштабную войну) приведет к реальным переговорам, то Украине вроде бы "придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует компромисс".

Также они считают, что в дальнейшем США вряд ли будет поддерживать Украину, поскольку небольшая группа республиканцев-изоляционистов начала критиковать расходы на помощь Украине. И вообще авторы материала считают, что на США надвигается более глобальная проблема, чем война – инфляция.

Поэтому авторы статьи цинично призвали Джо Байдена дать понять Владимиру Зеленскому, что вроде бы есть предел в том, "как далеко США и НАТО будут противостоять России".

Реакция Михаила Подоляка

Подоляк подчеркнул, что любая уступка России – это отложенная война, поскольку мы уже проходили.

Хотим ли войну еще больше? Хотим еще более кровавую войну? Хотим вовлечь в это как можно больше людей? Так давайте пойдем на уступки России. Но Украина все понимает по-другому. Для нас принципиально никаких уступок, для нас принципиально освободить свои территории и для нас принципиально отбросить Россию в своем развитии туда, где они должны находиться – в средневековье,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что решать свою судьбу будет только Украина, поэтому не нужно предлагать невыполнимые планы, чтобы Россия "сохранила свою физиономию".

Любая уступка России сегодня – это не путь мира, а отложенная на несколько лет война. Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и проживающими на них гражданами. Жаль, что приходится разъяснять такие простые вещи таким уважаемым изданиям, как The New York Times,

– написал он в твиттере.

Заметим, что Михаил Подоляк уже не в первый раз эту возмутительную статью. Накануне в эфире одного из телеканалов он саркастически сказал, что очень круто размышлять о глобальных мировых проблемах, сидя в теплом кабинете с чашечкой кофе. Он пригласил автора попить кофе в Украине, приехать в Бучу или Бородянку.

Он отметил, что если Украине отдаст России какую-нибудь область, тогда российские захватчики придут забирать следующую, а украинцев будут постепенно убивать. Поэтому нужно быть очень неинтеллектуальным человеком, чтобы предлагать Украине отказаться от своих территорий.

Также Подоляк подчеркнул, что решение о том, как должна закончиться война, будут приниматься только двумя субъектами – украинским обществом и президентом Украины .

Что следует знать о поддержке США:

Несмотря на фантазии авторов The New York Times, Байден неоднократно отмечал, что США будут поддерживать Украину, а поставки оружия будут продолжаться в течение длительного времени .

Недавно парламентская делегация Украины посетила Вашингтон. Там состоялся ряд важных встреч. В частности, с представителями Конгресса, Сената и Госдепартамента. Впоследствии Галина Васильченко, находившаяся в составе делегации, рассказала, что в США четко подчеркнули: они будут поддерживать Украину к ее победе .

21 мая Байден подписал закон о выделении Украине дополнительных 40 миллиардов долларов . 20 из них пойдут на вооружение.

9 мая президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины. Благодаря этому Штаты смогут поставлять в нашей стране вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре.

Также СМИ сообщают, что Байден планирует подписать указ о предоставлении Украине предоставления дополнительных 100 миллионов долларов для Украины. Он позволит передавать Украине оружие, избыточное в США, без предварительного одобрения Конгрессом. Но речь идет только о чрезвычайных ситуациях.

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