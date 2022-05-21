Советник главы Офиса Президента подчеркнул: это очень круто рассуждать о глобальных мировых проблемах, сидя в теплом кабинете с чашечкой кофе. Соответствующее заявление Подоляк сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

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По словам Подоляка, тогда автор, серьезный парень или девушка, думает, что является крутым, потому что получил в прошлом году Пулитцеровскую премию. Вроде бы можно без проблем размышлять, что пусть Украина что-нибудь отдаст.

Не хочет ли этот человек, который пишет "уступите что-нибудь", приехать сюда и поговорить с людьми, с семьями, в которых убили родных. Не желает поговорить с ними. The New York Times, какая проблема?,

– эмоционально отреагировал Подоляк.

Он призвал автора материала выпить кофе в Украине, побывать в Буче в разрушенных домах, поговорить о том, почему украинцы не хотят отдать что-нибудь россиянам.

Советник главы Офиса Президента вспомнил, как в 2014 году украинцев также призвали не провоцировать Россию. Подоляк предложил представить, что случилось, если бы Украина отдала, например, Херсонскую область. Что бы тогда делали россияне? Захотели бы забрать еще Днепропетровскую область или Запорожскую. Это – очевидно.

Подоляк заявил: нужно быть очень неинтеллектуальным человеком, чтобы предлагать украинцам отдать свои территории. Тогда завтра российские захватчики придут, чтобы забирать Полтавщину или Одесскую или Николаевскую область. Украинцев будут постепенно убивать.

Циническая статья The New York Times: главное

В возмутительном материале The New York Times говорится: дальнейшую двухпартийную поддержку Украины в США гарантировать вроде бы уже не могут. В качестве примера привели то, что небольшая группа республиканцев-изоляционистов принялась критиковать расходы на помощь Украине.

Авторы материала даже взяли на себя полномочия заявить, что поддержка со стороны американцев не будет продолжаться до бесконечности. Ибо народ США вроде бы гораздо больше беспокоит инфляция.

Кроме того, авторы статьи призывают Джо Байдена дать понять Владимиру Зеленскому, что якобы есть предел в том, "как далеко США и НАТО будут противостоять России".

Более того, авторы даже заявили, что если "конфликт" (так называют войну) приведет к реальным переговорам, "украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует компромисс".

Байден о поддержке Украины

Что бы там ни фантазировали авторы The New York Times, Байден неоднократно отмечал, что США будут поддерживать Украину. В частности, лидер Штатов подчеркнул: поставки оружия будут продолжаться в течение длительного времени.

Недавно парламентская делегация Украины посетила Вашингтон. Там состоялся ряд важных встреч. В частности, с представителями Конгресса, Сената и Госдепартамента. Впоследствии Галина Васильченко, находившаяся в составе делегации, подчеркнула, что в США четко отметили: они будут поддерживать Украину до ее победы.

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