Зокрема одному з журналістів The New York Times здається, що треба піти на поступки перед агресором, щоб підписати мирну угоду.

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Про що написали у The New York Times

"Експерти" з The New York Times вирішили спрогнозувати сценарій закінчення війни Росії з Україною. Вони осмілились написати, що якщо "конфлікт" (так вони назвали повномасштабну війну) призведе до реальних переговорів, то Україні начебто "доведеться приймати болісні територіальні рішення, яких вимагатиме компроміс".

Також вони вважають, що надалі США начебто навряд підтримуватиме Україну, оскільки невелика група республіканців-ізоляціоністів почала критикувати витрати на допомогу Україні. Й загалом автори матеріалу вважають, що на США насувається глобальніша проблема, ніж війна – інфляція.

Тож автори статті цинічно закликали Джо Байдена дати зрозуміти Володимиру Зеленському, що начебто є межа у тому, "як далеко США та НАТО протистоятимуть Росії".

Реакція Михайла Подоляка

Подоляк наголосив, що будь-яка поступка Росії – це відкладена війна, оскільки ми це вже проходили.

Хочемо війну ще більше? Хочемо ще більш криваву війну? Хочемо втягнути в це якомога більше людей? То давайте підемо на поступки Росії. Але Україна все розуміє інакше. Для нас принципово ніяких поступок, для нас принципово звільнити свої території і для нас принципово відкинути Росію у своєму розвитку туди, де вони й мають знаходитись – в середньовіччя,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що вирішувати свою долю буде тільки Україна, тож не потрібно пропонувати нездійсненні плани, щоб Росія "зберегла свою фізіономію".

Будь-яка поступка Росії сьогодні – це не шлях до миру, а відкладена на декілька років війна. Україна не торгує своїм суверенітетом, територіями та громадянами, які на них проживають. Шкода, що доводиться роз'яснювати такі прості речі таким поважним виданням, як The New York Times,

– написав він у твітері.

Зауважимо, що Михайло Подоляк вже не вперше цю обурливу статтю. Напередодні в ефірі одного з телеканалів він саркастично сказав, що дуже круто розмірковувати про глобальні світові проблеми, сидячи у теплому кабінеті з горнятком кави. Він запросив автора попити кави в Україні, приїхати в Бучу чи Бородянку.

Він зауважив, що якщо Україні віддасть Росії якусь область, тоді російські загарбники прийдуть забирати наступну, а українців поступово вбиватимуть. Тож потрібно бути дуже неінтелектуальною людиною, щоб пропонувати Україні відмовитись від своїх територій.

Також Подоляк підкреслив, що рішення про те, як має закінчитися війна, ухвалюватимуть лише два суб'єкти – українське суспільство та президент України.

Що варто знати про підтримку США:

Попри фантазії авторів The New York Times, Байден неодноразово наголошував, що США підтримуватимуть Україну, а постачання зброї продовжуватимуться упродовж тривалого часу.

Нещодавно парламентська делегація від України відвідала Вашингтон. Там відбулася низка важливих зустрічей. Зокрема, з представниками Конгресу, Сенату та Держдепартаменту. Згодом Галина Васильченко, яка перебувала у складі делегації, розповіла, що у США чітко наголосили: вони підтримуватимуть Україну до її перемоги.

21 травня Байден підписав закон про виділення Україні додаткових 40 мільярдів доларів. 20 з них підуть на озброєння.

9 травня президент США підписав закон про ленд-ліз для України. Завдяки цьому Штати зможуть постачати нашій країні озброєння та іншу допомогу за спрощеною процедурою.

Також ЗМІ повідомляють, що Байден планує підписати указ про надання Україні надання додаткових 100 мільйонів доларів для України. Він дозволить передавати Україні зброю, яка є в надлишку у США, без попереднього схвалення Конгресом. Але мовиться лише про надзвичайні ситуації.

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