Про це розповіла народна депутатка Галина Васильченко в ефірі 24 каналу.

До теми У Конгрес США внесли резолюцію про використання американської армії в Україні

Додамо, що днями парламентська делегація у складі народних депутатів, серед яких була і Галина Васильченко, відвідала Вашингтон, де провела низку зустрічей з представниками Конгресу, Сенату та Держдепартаменту.

За її словами, нардепи розповідали, що через війну в Україні знищено:

близько 30% інфраструктури,

нафтопереробні заводи, нафтобази тощо.

"Ми розповіли, у скільки обходиться війна, щоб вони зрозуміли наскільки це дорого та як економіці в таких умовах важко працювати. Ми пояснили, наскільки важлива фінансова допомога", – запевнила Васильченко.

Депутатка каже, що вони отримали чіткі позитивні сигнали про те, що США хочуть і будуть підтримувати Україну до перемоги. Також вона нагадала про зустріч міністрів на базі Рамштайн, де 40 країн прийняли рішгення надавати Україні озброєння.

Ці дні будуть записані в історії, бо це один з переломних моментів у цій війні. Наш ключовий союзник США дав чіткий сигнал про те, що їхня ціль – допомогти нам виграти у цій війні. І йдеться не лише про підтримку зброєю,

– заявила надрепка.

Васильченко додала, що США розуміють – аби Україна могла виграти, нас потрібно підтримувати фінансово.

Додамо, що 28 квітня Палата представників США проголосувала за ленд-ліз для України. Тепер документ має підписати президент Джозеф Байден. У Держспецзв'язку додали, що цей закон чітко вказує, хто добро, а хто – зло у цій війні. США провели паралель із Другою світовою війною, адже їхня допомога союзникам відіграла дуже важливу роль у ній.

До слова, глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував візит до Києва спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. За його словами, сильна підтримка США допоможе розбити Росію і зачистити землю від агресора.

Водночас голова ВРУ Руслан Стефанчук наголосив, що офіційний Вашингтон підтримує Київ на всіх рівнях, а кожне ухвалене рішення на користь української сторони – це куля у сторону ворога.

Відео до теми – Жданов каже, що США можуть ввести війська в Україну