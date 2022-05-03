Об этом рассказала народный депутат Галина Васильченко в эфире 24 канала.

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Добавим, что на днях парламентская делегация в составе народных депутатов, среди которых и Галина Васильченко, посетила Вашингтон, где провела ряд встреч с представителями Конгресса, Сената и Госдепартамента.

По ее словам, нардепы рассказывали, что из-за войны в Украине уничтожено:

около 30% инфраструктуры,

нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и т.д.

"Мы рассказали, во сколько обходится война, чтобы они поняли, насколько это дорого и как экономике в таких условиях тяжело работать. Мы объяснили, насколько важна финансовая помощь", – заверила Васильченко.

Депутат говорит, что они получили четкие положительные сигналы о том, что США хотят и будут поддерживать Украину до победы. Также она напомнила о встрече министров на базе Рамштайна, где 40 стран приняли решение предоставлять Украине вооружение.

Эти дни будут записаны в истории, потому что это один из переломных моментов в этой войне. Наш ключевой союзник США дал четкий сигнал, что их цель – помочь нам выиграть в этой войне. И речь не только о поддержке оружием,

– заявила нардеп.

Васильченко добавила, что США понимают – чтобы Украина могла выиграть, нас нужно поддерживать финансово.

Добавим, что 28 апреля Палата представителей США проголосовала за ленд-лиз для Украины. Теперь документ должен подписать президент Джозеф Байден. В Госспецсвязи добавили, что этот закон четко указывает, кто добро, а кто зло в этой войне. США провели параллель со Второй мировой войной, ведь их помощь союзникам сыграла очень важную роль в ней.

К слову, глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал визит в Киев спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По его словам, мощная поддержка США поможет разбить Россию и зачистить землю от агрессора.

В то же время глава ВРУ Руслан Стефанчук подчеркнул, что официальный Вашингтон поддерживает Киев на всех уровнях, а каждое принятое решение в пользу украинской стороны – это пуля в сторону врага.

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