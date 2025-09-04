Россия ночью атаковала Украину, Зеленский в Париже: хронология 1289 дня войны
4 сентября, в 1289 день полномасштабной войны, россияне не прекращают воздушных атак на тыловые украинские города и продвигаются на фронте. В то же время Силы обороны делают все, чтобы отбросить врага.
В этот день в Париже проведет заседание коалиция желающих. Также мир анализирует предыдущие заявления Путина и ждет новые – Дональда Трампа. Что происходит 4 сентября – читайте в материале 24 Канала.
Главные события 4 сентября
Россия потеряла 840 солдат в предыдущий день. Последствия пока не известны, но в городе раздавались взрывы. Гили подчеркнул: все планы и обязательства по отправке самолетов, кораблей или войск в Украину являются значительными и реальными. Накануне Зеленский назвал коалицию желающих скорее теоретической. Военный аналитик Майкл Кларк сообщил, что сейчас существуют как минимум три возможности в будущем. Или в мире будут доминировать экспансионистские государства, или это будет мир "чрезвычайной многополярности", который станет "гораздо более хаотичным", но доминировать в нем будут не только диктаторы, или сохранятся либеральные демократии. Ужасная перспектива заключается в том, что, хотя мы считаем 20 век веком триумфа либеральной демократии над большевизмом, над фашизмом, а затем и коммунизмом, 21 век может стать концом либеральной демократии,
