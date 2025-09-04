4 сентября, в 1289 день полномасштабной войны, россияне не прекращают воздушных атак на тыловые украинские города и продвигаются на фронте. В то же время Силы обороны делают все, чтобы отбросить врага.

В этот день в Париже проведет заседание коалиция желающих. Также мир анализирует предыдущие заявления Путина и ждет новые – Дональда Трампа. Что происходит 4 сентября – читайте в материале 24 Канала.

Главные события 4 сентября