Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия ночью атаковала Украину, Зеленский в Париже: хронология 1289 дня войны
4 сентября, 06:27
6

Россия ночью атаковала Украину, Зеленский в Париже: хронология 1289 дня войны

Ирина Чеботникова

4 сентября, в 1289 день полномасштабной войны, россияне не прекращают воздушных атак на тыловые украинские города и продвигаются на фронте. В то же время Силы обороны делают все, чтобы отбросить врага.

В этот день в Париже проведет заседание коалиция желающих. Также мир анализирует предыдущие заявления Путина и ждет новые – Дональда Трампа. Что происходит 4 сентября – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также "Ось зла" родилась: что продемонстрировал Китай своим парадом

Главные события 4 сентября

 

07:00, 04 сентября

Россия потеряла 840 солдат в предыдущий день.

06:21, 04 сентября

Одессу массированно атаковали дроны

Последствия пока не известны, но в городе раздавались взрывы.

06:20, 04 сентября

Планы отправки войск в Украину являются реальными, а мир – возможен, – глава Минобороны Британии

Гили подчеркнул: все планы и обязательства по отправке самолетов, кораблей или войск в Украину являются значительными и реальными.

Накануне Зеленский назвал коалицию желающих скорее теоретической.

06:15, 04 сентября

Путин, Ким и Си могут формировать новый мировой порядок, – Sky News

Военный аналитик Майкл Кларк сообщил, что сейчас существуют как минимум три возможности в будущем. Или в мире будут доминировать экспансионистские государства, или это будет мир "чрезвычайной многополярности", который станет "гораздо более хаотичным", но доминировать в нем будут не только диктаторы, или сохранятся либеральные демократии.

Ужасная перспектива заключается в том, что, хотя мы считаем 20 век веком триумфа либеральной демократии над большевизмом, над фашизмом, а затем и коммунизмом, 21 век может стать концом либеральной демократии, 
– сказал он.