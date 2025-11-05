Враг имеет успехи в Покровске, в России снова громко: хронология 1351 дня войны

С февраля 2022 года продолжается борьба украинцев против российских оккупантов, которые пришли с целью захватить Украину. Уже 1351 деь продолжается война с Россией, которая мешает жить в том числе и гражданскому населению.

О событиях на фронте за сутки, продвижение защитников и главные заявления украинских и международных лидеров 24 Канал сообщает в этом материале.

Смотрите также СОУ отбросили врага и создали коридор для снабжения: что сейчас происходит в Покровске

Что произошло за сутки войны в Украине?