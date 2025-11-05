Враг имеет успехи в Покровске, в России снова громко: хронология 1351 дня войны
С февраля 2022 года продолжается борьба украинцев против российских оккупантов, которые пришли с целью захватить Украину. Уже 1351 деь продолжается война с Россией, которая мешает жить в том числе и гражданскому населению.
О событиях на фронте за сутки, продвижение защитников и главные заявления украинских и международных лидеров 24 Канал сообщает в этом материале.
Что произошло за сутки войны в Украине?
Аналитики отмечают, что сутки на фронте прошли успешно как для Сил обороны Украины, так и для оккупантов. Так российские войска продвинулись на севере Сумской области, а также вблизи Покровска и в черте города. Украинские защитники продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. К тому же российские войска страдают от неисправных боеприпасов и сложных погодных условий. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери России составляют: Ночью Николаев попал под атаку по меньшей мере 5 ударных БпЛА российской армии. Позже, под утро, враг атаковал город КАБом. О последствиях или пострадавших пока не сообщается. Ночью в Орле и Владимире раздавались взрывы, в результате которых, вероятно, поражены энергетические объекты. Местные власти говорят, что системы ПВО якобы уничтожили беспилотники. Повреждены несколько частных домов, информации о пострадавших нет. По данным разведки Британии, с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году у России потенциально 1 миллион и 140 тысяч потерь в живой силе. За 2025 год российская армия могла потерять около 353 тысяч военных.
ISW обновил карты фронта
Россия обстреляла Николаев
В России снова было громко
В британской разведке посчитали примерное число погибших в войне россиян
