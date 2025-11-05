О событиях на фронте за сутки, продвижение защитников и главные заявления украинских и международных лидеров 24 Канал сообщает в этом материале.

Что произошло за сутки войны в Украине?

07:00, 5 ноября

ISW обновил карты фронта

Аналитики отмечают, что сутки на фронте прошли успешно как для Сил обороны Украины, так и для оккупантов. Так российские войска продвинулись на севере Сумской области, а также вблизи Покровска и в черте города. Украинские защитники продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

06:40, 5 ноября

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери России составляют:

  • личного состава – около 1 146 570 (+900) человек;
  • танков – 11 329 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 535 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 273 (+24);
  • РСЗО – 1 535 (+0);
  • средств ПВО – 1 237 (+2);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 78 258 (+398);
  • крылатых ракет – 3 918 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 574 (+70);
  • специальной техники – 3 990 (+0).
05:35, 5 ноября

Россия обстреляла Николаев

Ночью Николаев попал под атаку по меньшей мере 5 ударных БпЛА российской армии. Позже, под утро, враг атаковал город КАБом.

О последствиях или пострадавших пока не сообщается.

03:01, 5 ноября

В России снова было громко

Ночью в Орле и Владимире раздавались взрывы, в результате которых, вероятно, поражены энергетические объекты.

Местные власти говорят, что системы ПВО якобы уничтожили беспилотники. Повреждены несколько частных домов, информации о пострадавших нет.

02:38, 5 ноября

В британской разведке посчитали примерное число погибших в войне россиян

По данным разведки Британии, с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году у России потенциально 1 миллион и 140 тысяч потерь в живой силе. За 2025 год российская армия могла потерять около 353 тысяч военных.