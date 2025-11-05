Про події на фронті за добу, просування захисників і головні заяви українських і міжнародних лідерів 24 Канал повідомляє в цьому матеріалі.
Що відбулося за добу війни в Україні?
Аналітики зазначають, що доба на фронті минула успішно як для Сил оборони України, так і для окупантів. Так російські війська просунулися на півночі Сумської області, а також поблизу Покровська й у межах міста. Українські захисники просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять: Вночі Миколаїв потрапив під атаку щонайменше 5 ударних БпЛА російської армії. Пізніше, під ранок, ворог атакував місто КАБом. Про наслідки чи постраждалих поки що не повідомляється. Уночі в Орлі та Владимирі лунали вибухи, внаслідок яких, ймовірно, уражено енергетичні об'єкти. Місцева влада каже, що системи ППО нібито знищили безпілотники. Пошкоджено кілька приватних будинків, інформації про постраждалих немає. За даними розвідки Британії, від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія потенційно має 1 мільйон й 140 тисяч втрат у живій силі. За 2025 рік російська армія могла втратити приблизно 353 тисячі військових.
ISW оновив карти фронту
Росія обстріляла Миколаїв
У Росії знову було гучно
У британській розвідці порахували приблизну кількість загиблих у війні росіян
