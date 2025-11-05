Укр Рус
24 Канал Новини України Ворог має успіхи в Покровську, у Росії знову гучно: хронологія 1351 дня війни
5 листопада, 07:09
9

Ворог має успіхи в Покровську, у Росії знову гучно: хронологія 1351 дня війни

Дар'я Смородська

Із лютого 2022 року триває бортьтьба українців проти російських окупантів, які прийшли з метою захопити Україну. Уже 1351 деь триває війна з Росією, яка заважає жити зокрема й цивільному населенню.

Про події на фронті за добу, просування захисників і головні заяви українських і міжнародних лідерів 24 Канал повідомляє в цьому матеріалі.

Що відбулося за добу війни в Україні?

 

07:00, 05 листопада

ISW оновив карти фронту

Аналітики зазначають, що доба на фронті минула успішно як для Сил оборони України, так і для окупантів. Так російські війська просунулися на півночі Сумської області, а також поблизу Покровська й у межах міста. Українські захисники просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

06:40, 05 листопада

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:

  • особового складу – близько 1 146 570 (+900) осіб;
  • танків – 11 329 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 535 (+3);
  • артилерійських систем – 34 273 (+24);
  • РСЗВ – 1 535 (+0);
  • засобів ППО – 1 237 (+2);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398);
  • крилатих ракет – 3 918 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 574 (+70);
  • спеціальної техніки – 3 990 (+0).
05:35, 05 листопада

Росія обстріляла Миколаїв

Вночі Миколаїв потрапив під атаку щонайменше 5 ударних БпЛА російської армії. Пізніше, під ранок, ворог атакував місто КАБом.

Про наслідки чи постраждалих поки що не повідомляється.

03:01, 05 листопада

У Росії знову було гучно

Уночі в Орлі та Владимирі лунали вибухи, внаслідок яких, ймовірно, уражено енергетичні об'єкти.

Місцева влада каже, що системи ППО нібито знищили безпілотники. Пошкоджено кілька приватних будинків, інформації про постраждалих немає.

02:38, 05 листопада

У британській розвідці порахували приблизну кількість загиблих у війні росіян

За даними розвідки Британії, від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія потенційно має 1 мільйон й 140 тисяч втрат у живій силі. За 2025 рік російська армія могла втратити приблизно 353 тисячі військових.

 

 