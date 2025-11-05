Ворог має успіхи в Покровську, у Росії знову гучно: хронологія 1351 дня війни

Із лютого 2022 року триває бортьтьба українців проти російських окупантів, які прийшли з метою захопити Україну. Уже 1351 деь триває війна з Росією, яка заважає жити зокрема й цивільному населенню.

Про події на фронті за добу, просування захисників і головні заяви українських і міжнародних лідерів 24 Канал повідомляє в цьому матеріалі.

Дивіться також СОУ відкинули ворога і створили коридор для постачання: що зараз відбувається у Покровську

Що відбулося за добу війни в Україні?