Кто такие хуситы, почему заблокировали Красное море и как это влияет на Россию и мировую торговлю

В конце 2023 года большинство людей на планете узнали о существовании хуситов – боевиков из далекого Йемена, которые объявили войну Израилю. Зимой их заявления уже ни у кого не вызывают улыбки. Более того, их деятельность влияет на войну в Украине и способность России ее продолжать.

В конце 2023 года большинство людей на планете узнали о существовании хуситов – боевиков из далекого Йемена, которые объявили войну Израилю. Зимой их заявления уже ни у кого не вызывают иронических улыбок. Более того, их деятельность влияет на войну в Украине и способность России ее продолжать.

24 Канал рассказывает, кто же такие хуситы и как их блокада угрожает мировой торговле.

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Чем живет Йемен и где расположен

В списке стран, расположенных на Аравийском полуострове, Йемен разместился в стороне. Тогда, когда ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт зарабатывали нефтедоллары, инвестировали их и расцветали, в Йемене продолжали воевать друг с другом местные племена.

Северный Йемен получил независимость после развала Османской империи и провозгласил себя в 1918 году королевством, правитель которого одновременно был как политическим, так и религиозным лидером (имамом).

получил независимость после развала Османской империи и провозгласил себя в 1918 году королевством, правитель которого одновременно был как политическим, так и религиозным лидером (имамом). В то же время Южный Йемен длительное время находился под британским протекторатом и только в 1967 году получил независимость. Молодая арабская страна быстро попала под советское влияние, что не привело ни к чему хорошему.

Государство поглотил длительный политический и экономический кризис, который все считали нужным решать оружием. Вследствие этого историю последних 60 лет Йемена можно описать как гражданскую войну с небольшими паузами.

В 1990 году обе части Йемена вновь объединились (чтобы совместно добывать нефть) под названием Республика Йемен, однако противостояние никуда не делось. Раскол в государстве не был преодолен – сторонники консервативного ислама с севера страны враждовали с республиканцами, которые имели свою базу поддержки на юге и западе Йемена.



Йемен на карте / BBC

Конечно, эта дикая смесь была бы невозможна без религиозной потасовки. На юге Йемена в основном живут сунниты, а на севере – представители религиозного исламского течения зейдитов, которых считают близкими к шиитам.Именно на этом основании Иран считает жителей северного Йемена своими собратьями и союзниками.

Постоянные кризисы и многочисленные гражданские конфликты в Йемене привели к тому, что сегодня это самая бедная из арабских стран, уровень безработицы в Йемене составляет 35%, почти половина жителей Йемена живет менее чем на 2 доллара в день. Страна живет в условиях гуманитарной катастрофы и не имеет особых перспектив ее преодоления.

Кто такие хуситы

В 2004 году на большую арену вышли хуситы. Так стали называть сторонников военно-политического крыла зейдитов после смерти их лидера – Хусейна Бадреддина аль-Хуси. Новыми лидерами повстанцев стали представители клана аль-Хуси – отец погибшего Бадр Ад-Дин Хусейн аль-Хуси, а впоследствии и брат – Абдул-Малик аль-Хуси.

Хусейн Бадреддин аль-Хуси в начале 1990-х был организатором исламской милитаризованной партии-секты "Аш-шабаб аль-му'мин" ("Правоверная молодежь") и государственного переворота в Йемене в 2004 году. Тогда же аль-Хуси погиб в горах в боях с правительственными войсками, что сделало его в глазах сторонников мучеником и высочайшим авторитетом.

Спонсорами и духовными наставниками аль-Хуси были иранский верховный аятолла Хаменеи и главарь ливанской террористической организации Хезболла Хасан Насралла. Собственно, модель прокси-отношений между Ираном и шиитским ополчением Ливана – Хезболлой – в Тегеране решили повторить в Йемене, взяв шефство над хуситами, их военным крылом "Ансар Аллах" и сделав их частью своей сети влияния в регионе в противовес суннитской Саудовской Аравии.



Новобранцы народной армии хуситов на параде в Йемене 20 декабря 2023 года / Фото EPA

После провала восстания 2004 года хуситы не сложили оружие, а продолжили партизанскую войну против правительственных войск. Иранская вооруженная и финансовая помощь стала надежным тылом для хуситов. В обмен на это они обязались выполнять приказы из Тегерана и действовать так, как это выгодно Ирану.

Сегодня трудно отличить политически мотивированные поступки хуситов от тех, в основе которых лежат коммерческие интересы. Этот аспект, а также методы ведения вооруженной борьбы делают хуситов классическим примером террористической группировки по примеру ХАМАС или Хезболлы.

Иранская помощь сделала хуситов мощной силой. Сейчас они контролируют значительную часть Йемена, включая столицу Сану, а также основные города и порты. И это несмотря на попытку коалиции во главе с Саудовской Аравией уничтожить хуситов.

На самом деле ситуативное партнерство с Ираном, возникшее у хуситов на фоне саудовского вторжения в Йемен в 2015 году, позволило им создать у себя серьезный арсенал ракет и дронов, в том числе даже баллистики, способной летать на 2 000 километров.

Почему мир обратил внимание на хуситов

Саудиты и их союзники, поддерживаемые США, в 2015 году предприняли попытку интервенции в Йемен с целью разгрома хуситов, но целей своих не достигли. Не помогли ни авиаудары, ни наземные операции, ни американское оружие и данные спутников, ни наемники.Сейчас хуситы фактически превратили половину Йемена в собственное самопровозглашенное государство, которое все больше напоминает пиратское.

До 2023 года хуситы по большей части "решали внутренние вопросы" и лишь изредка выходили на "международный уровень", однако делали это эффектно. Больше всего страдала от этого Саудовская Аравия – хуситы неоднократно атаковали нефтяные терминалы саудитов и наносили им ущерб на сотни миллионов долларов.

Самый известный случай – атака 2019 года на терминалы нефтяной компании-гиганта Saudi Aramco. Эта атака вызвала скачок мировых цен на нефть на 10%.

Атака хуситов на терминалы Saudi Aramco: смотрите видео

, что излюбленными средствами террористов были дроны, а точнее – печально известные и знакомые украинцам "Шахеды" (как и в случае с применением в Украине, Иран эти факты упорно отрицает). Впрочем, ни у кого нет сомнений, что за атаками хуситов стоит Иран.

Свои страдания от атак террористов саудиты традиционно покрывали за счет сокращения добычи и повышения цен на нефть на мировом рынке. Этот механизм работал без сбоев и очень нравился россиянам, которые могли получать сверхприбыли от роста цен.

Морская блокада и миллиардные убытки для мировой экономики

Осенью 2023 года ситуация изменилась – хуситы перестали быть проблемой Саудовской Аравии и ее респектабельных соседей, когда объявили войну Израилю. Если с пусками хуситами иранских ракет израильская ПВО как-то и справилась, то помешать террористам атаковать корабли в Красном море – уже нет.

В ноябре и декабре 2023 года хуситы начали активно атаковать буквально все корабли, которые попадались на глаза в Баб-эль-Мандебском проливе. Сначала это были суда, которые хуситы связывали с Израилем, а потом – вообще все корабли.

Баб-эль-Мандебский пролив – это природный канал, шириной примерно 30 километров и протяженностью 109 километров, соединяющий Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном.На севере пролива лежит Йемен, на юге – африканские государства Джибути и Эритрея. Пролив очень удобен для навигации, но и одновременно превращается в тир, если один из берегов начинают контролировать боевики. Что, собственно, и случилось сейчас.



Баб-эль-Мандебский пролив на карте / Инфографика Al Jazeera

Следствием атак хуситов стало заявление 15 декабря мирового логистического гиганта датской компании Maersk о прекращении судоходства в Красном море. Цены на фрахт и страхование мгновенно подскочили (рост 4% за неделю). Все это будет заложено уже вскоре в цены для конечных потребителей, что может способствовать росту инфляции в мире и разрушению логистических цепочек.

Игнорировать это было невозможно, ведь речь идет о едва ли не самом важном судоходном пути в мире – маршруте вдоль Суэцкого канала, по которому суда из Азии и Аравии направляются в Европу.

Сейчас 10 – 15% мировой торговли проходит именно через Красное море, альтернативами являются маршрут через мыс Доброй Надежды (увеличивает путь на 14 суток или 3 500 морских миль) и контролируемый россиянами (но только несколько месяцев в году) арктический Северный морской путь.Речь не только о нефти, но и о зерне, различных промышленных товарах и т.д. На кону – миллиарды долларов (напомним, недельное блокирование Суэцкого канала танкером Ever Given в марте 2021 года стоило мировой экономике чуть ли не 50 миллиардов долларов).

19 декабря 2023 года США объявили о начале военной операции против хуситов.

Хуситы совершили более 100 односторонних атак беспилотными летательными системами и баллистическими ракетами, нацелившись на 10 торговых судов из более чем 35 различных стран,

– министр обороны США Ллойд Остин в Бахрейне 19 декабря 2023 года объясняет необходимость создания коалиции.

К США в этой коалиции присоединились Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Вместе они организовали патрулирование кораблей и их защиту. Именно так когда-то удалось победить сомалийских пиратов.

Разница заключается в том, что в отличие от сомалийских коллег йеменцы куда лучше организованы и вооружены, поэтому основной силой станет способность патрулей перехватывать вражеские дроны и ракеты, а не физическое уничтожение пиратов.

Численность отрядов хуситов оценивают в около 100 тысяч человек. Некоторые арабисты даже называют цифру в 200 тысяч.

Как отмечает издание Politico , западные страны вынуждены сбивать дешевые йеменские дроны супер дорогим вооружениемК примеру, французская ракета класса "земля – воздух" Aster-15, которая находится на вооружении фрегата Languedoc, стоит более 1 миллиона евро, тогда как стоимость одного иранского / йеменского дрона – около 20 000 долларов. Соответственно, кампания против хуситов в Красном море рискует быть слишком дорогой.



Вооруженный хусит на фоне захваченного торгового судна Galaxy Leader 5 декабря 2023 года / Фото EPA

Почему Саудовская Аравия не присоединилась к коалиции

Если вы не увидели в списке участников коалиции Саудовскую Аравию, вы не ошиблись, ее в списках нет. Более того, Саудовская Аравия не только не присоединилась к патрулированию, но и устраивает препятствия участникам коалиции.

Саудиты сейчас играют на стороне своего недавнего врага по ряду причин – в начале марта 2023 года Эр-Рияд, при активном посредничестве Китая, заключил с Ираном ряд соглашений о нормализации отношений и договорился восстановить дипломатические отношения, разорванные еще в 2016 году.

Наследный принц Мухаммед бин Салман больше не сравнивал аятоллу Хаменеи с Гитлером и не угрожал нанести удары по Ирану. Вместо этого Иран должен был бы дать команду "отбой" своим прокси и запретить им бомбить нефтяную инфраструктуру и уничтожать масштабные проекты наследного принца.

Сейчас же возникла ситуация, когда цена на нефть будет расти не из-за разрушения нефтяных терминалов, а просто из-за блокады хуситами торговых путей и нестабильности. Для саудитов это просто подарок судьбы, к тому же относительно недорогой. А то, что у всех остальных проблемы – Эр-Рияд не касается.



Путин и принц Салман / Фото EPA-EFE

При чем здесь Россия

Если в Эр-Рияде, наверное, радостно потирают руки, то в Москве не все так однозначно. Дело в том, что Суэцкий канал является основной транспортной артерией для российской нефти, которую сегодня активно закупает Индия.

По оценкам экспертов, 4 из 7 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, которые являются дневной нормой для Суэцкого канала, приходятся именно на Россию. Сейчас эти 4 миллиона баррелей оказались под угрозой ударов "Шахедов".

Таким образом, иранские прокси неплохо так насолили россиянам и ограничили их, и без того изрезанной санкциями экономике, возможность зарабатывать нефтерупии.

С другой стороны, успехи хуситов – это большой репутационный удар по США и прекрасно вписывается в стратегию тысячи порезов, то есть отвлечения от Украины. Ради этого в Москве, похоже, будут готовы терпеть новые финансовые потери.

Ну, а пока хуситы стреляют, коалиция перехватывает, саудиты радуются, а россияне терпят, в компании Maersk уже 25 декабря объявили, что работают над возобновлением мореплавания "Воротами скорби", так с арабского переводится Баб-эль-Мандебский пролив.