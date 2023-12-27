Хто такі хусити, чому заблокували Червоне море та як це впливає на Росію та світову торгівлю

Наприкінці 2023 року більшість людей на планеті дізналися про існування хуситів – бойовиків з далекого Ємену, які оголосили війну Ізраїлю. Взимку їхні заяви вже ні в кого не викликають усмішки. Ба більше, їхня діяльність впливає на війну в Україні та спроможність Росії її продовжувати.

Наприкінці 2023 року більшість людей на планеті дізналися про існування хуситів – бойовиків з далекого Ємену, які оголосили війну Ізраїлю. Взимку їхні заяви вже ні в кого не викликають іронічних посмішок. Ба більше, їхня діяльність впливає на війну в Україні та спроможність Росії її продовжувати.

24 Канал розповідає, хто ж такі хусити та як їхня блокада загрожує світовій торгівлі.

До теми Військовий й комерційні кораблі США потрапили під удар дронів у Червоному морі, – Пентагон

Чим живе Ємен і де розташований

У списку країн, які розташовані на Аравійському півострові, Ємен розмістився осторонь. Тоді, коли ОАЕ, Саудівська Аравія, Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт заробляли нафтодолари, інвестували їх та розквітали, в Ємені продовжували воювати одне з одним місцеві племена.

Північний Ємен отримав незалежність після розвалу Османської імперії та проголосив себе в 1918 році королівством, правитель якого одночасно був як політичним, так і релігійним лідером (імамом).

отримав незалежність після розвалу Османської імперії та проголосив себе в 1918 році королівством, правитель якого одночасно був як політичним, так і релігійним лідером (імамом). Водночас Південний Ємен тривалий час перебував під британським протекторатом і лише в 1967 році отримав незалежність. Молода арабська країна швидко потрапила під радянський вплив, що не призвело ні до чого доброго.

Державу поглинула тривала політична та економічна криза, яку всі вважали за потрібне вирішувати зброєю. Внаслідок цього історію останніх 60 років Ємену можна описати як громадянську війну з невеличкими паузами.

У 1990 році обидві частини Ємену знову об'єдналися (щоб спільно видобувати нафту) під назвою Республіка Ємен, проте протистояння нікуди не ділося. Розкол у державі не було подолано – прихильники консервативного ісламу з півночі країни ворогували з республіканцями, які мали свою базу підтримки на півдні та заході Ємену.



Ємен на карті / BBC

Звісно, ця дика суміш була б неможлива без релігійної колотнечі. На півдні Ємену здебільшого живуть суніти, а на півночі – представники релігійної ісламської течії зейдитів, яких вважають близькими до шиїтів.Саме на цій підставі Іран вважає мешканців північного Ємену своїми побратимами та союзниками.

Постійні кризи та численні громадянські конфлікти в Ємені призвели до того, що нині це найбідніша з арабських країн, рівень безробіття у Ємені становить 35%, майже половина мешканців Ємену живе менше ніж на 2 долари в день. Країна живе в умовах гуманітарної катастрофи та не має особливих перспектив її подолання.

Хто такі хусити

У 2004 році на велику арену вийшли хусити. Так стали називати прибічників військово-політичного крила зейдітів після смерті їхнього лідера – Гусейна Бадреддіна аль-Гусі. Новими лідерами повстанців стали представники клану аль-Гусі – батько загиблого Бадр Ад-Дін Гусейн аль-Гусі, а згодом і брат – Абдул-Малік аль-Гусі.

Гусейн Бадреддін аль-Гусі на початку 1990-их був організатором ісламської мілітаризованої партії-секти "Аш-шабаб аль-му'мін" ("Правовірна молодь") та державного перевороту в Ємені у 2004 році. Тоді ж аль-Гусі загинув у горах в боях з урядовими військами, що зробило його в очах прибічників мучеником і найвищим авторитетом.

Спонсорами та духовними наставниками аль-Гусі були іранський верховний аятола Хаменеї та ватажок ліванської терористичної організації Хезболла Хасан Насралла. Власне, модель проксі-відносин між Іраном і шиїтським ополченням Лівану – Хезболлою – в Тегерані вирішили повторити в Ємені, взявши шефство над хуситами, їхнім воєнним крилом "Ансар Аллах" і зробивши їх частиною своєї мережі впливу в регіоні на противагу сунітській Саудівській Аравії.



Новобранці народної армії хуситів на параді в Ємені 20 грудня 2023 року / Фото EPA

Після провалу повстання 2004 року хусити не склали зброю, а продовжили партизанську війну проти урядових військ. Іранська збройна та фінансова допомога стала надійним тилом для хуситів. В обмін на це вони зобов'язалися виконувати накази з Тегерана та діяти так, як це вигідно Ірану.

Нині важко відрізнити політично вмотивовані вчинки хуситів від тих, в основі яких лежать комерційні інтереси. Цей аспект, а також методи ведення збройної боротьби роблять хуситів класичним прикладом терористичного угруповання за прикладом ХАМАС чи Хезболли.

Іранська допомога зробила хуситів потужною силою. Нині вони контролюють значну частину Ємену, включно зі столицею Саною, а також основними містами та портами. І це попри спробу коаліції на чолі з Саудівською Аравією знищити хуситів.

Насправді ситуативне партнерство з Іраном, що виникло в хуситів на тлі саудівського вторгнення в Ємен 2015 року, дало їм змогу створити в себе серйозний арсенал ракет і дронів, зокрема навіть балістики, здатної літати на 2 000 кілометрів.

Чому світ звернув увагу на хуситів

Саудити та їхні союзники, підтримувані США, у 2015 році зробили спробу інтервенції до Ємену з метою розгрому хуситів, але цілей своїх не досягли. Не допомогли ані авіаудари, ані наземні операції, ані американська зброя та дані супутників, ані найманці.Нині хусити фактично перетворили половину Ємену на власну самопроголошену державу, яка все більше нагадує піратську.

До 2023 року хусити здебільшого "розв'язувати внутрішні питання" і лише зрідка виходили на "міжнародний рівень", проте робили це ефектно. Найбільше страждала від цього Саудівська Аравія – хусити неодноразово атакували нафтові термінали саудитів і завдавали їм збитків на сотні мільйонів доларів.

Найвідоміший випадок – атака 2019 року на термінали нафтової компанії-гіганта Saudi Aramco. Ця атака спричинила стрибок світових цін на нафту на 10%.

Атака хуситів на термінали Saudi Aramco: дивіться відео

, що найулюбленішими засобами терористів були дрони, а точніше – сумнозвісні та відомі українцям "Шахеди" (як і у випадку із застосуванням в Україні, Іран ці факти вперто заперечує). Втім, ні в кого немає сумнівів, що за атаками хуситів стоїть Іран.

Свої страждання від атак терористів саудити традиційно покривали коштом скорочення видобутку і підвищення цін на нафту на світовому ринку. Цей механізм працював без збоїв і дуже подобався росіянам, які могли отримувати надприбутки від зростання цін.

Морська блокада та мільярдні збитки для світової економіки

Восени 2023 року ситуація змінилась – хусити перестали бути проблемою Саудівської Аравії та її респектабельних сусідів, коли оголосили війну Ізраїлю. Якщо з пусками хуситами іранських ракет ізраїльська ППО якось та й дала собі раду, то завадити терористам атакувати кораблі в Червоному морі – вже ні.

У листопаді та грудні 2023 році хусити почали активно атакувати буквально всі кораблі, що потрапляли на очі в Баб-ель-Мандебській протоці. Спочатку це були судна, які хусити пов'язували з Ізраїлем, а потім – взагалі всі кораблі.

Баб-ель-Мандебська протока – це природний канал, шириною приблизно 30 кілометрів і довжиною 109 кілометрів, що сполучає Червоне море з Аденською затокою та Індійським океаном.На півночі протоки лежить Ємен, на півдні – африканські держави Джибуті та Еритрея. Протока є дуже зручною для навігації, але й одночасно перетворюється на тир, якщо один з берегів починають контролювати бойовики. Що, власне, й трапилося нині.



Баб-ель-Мандебська протока на мапі / Інфографіка Al Jazeera

Наслідком атак хуситів стала заява 15 грудня світового логістичного гіганта данської компанії Maersk про припинення судноплавства в Червоному морі. Ціни на фрахт і страхування миттєво підскочили (ріст 4% за тиждень). Все це буде закладено вже незабаром у ціни для кінцевих споживачів, що може сприяти росту інфляції у світі та руйнації логістичних ланцюжків.

Ігнорувати це було неможливо, адже мовиться про чи не найважливіший судноплавний шлях у світі – маршрут вздовж Суецького каналу, яким судна з Азії та Аравії прямують до Європи.

Зараз 10 – 15% світової торгівлі проходить саме через Червоне море, альтернативами є маршрут через мис Доброї Надії (збільшує шлях на 14 діб чи 3 500 морських миль) і контрольований росіянами (але лише кілька місяців на рік) арктичний Північний морський шлях.Мова не лише про нафту, але й про зерно, різні промислові товари тощо. На кону – мільярди доларів (нагадаємо, тижневе блокування Суецького каналу танкером Ever Given в березні 2021 року коштувало світовій економіці ледь не 50 мільярдів доларів).

19 грудня 2023 року США оголосили про початок воєнної операції проти хуситів.

Хусити здійснили понад 100 односторонніх атак безпілотними літальними системами та балістичними ракетами, націлившись на 10 торговельних суден із понад 35 різних країн,

– міністр оборони США Ллойд Остін у Бахрейні 19 грудня 2023 року пояснює необхідність створення коаліції.

До США в цій коаліції доєдналися Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови та Іспанія. Разом вони організували патрулювання кораблів та їхній захист. Саме так колись вдалося перемогти сомалійських піратів.

Різниця полягає в тому, що на відміну від сомалійських колег єменці куди краще організовані та озброєні, тому основною силою стане здатність патрулів перехоплювати ворожі дрони та ракети, а не фізичне знищення піратів.

Чисельність загонів хуситів оцінюють у близько 100 тисяч осіб. Деякі арабісти навіть називають цифру у 200 тисяч.

Як зазначає видання Politico , західні країни змушені збивати дешеві єменські дрони супер дорогим озброєнням.До прикладу, французька ракета класу "земля – повітря" Aster-15, що перебуває на озброєнні фрегата Languedoc, вартує понад 1 мільйон євро, тоді як вартість одного іранського / єменського дрона – близько 20 000 доларів. Відповідно, кампанія проти хуситів у Червоному морі ризикує бути занадто дорогою.



Озброєний хусит на тлі захопленого торгового судна Galaxy Leader 5 грудня 2023 року / Фото EPA

Чому Саудівська Аравія не приєдналася до коаліції

Якщо ви не побачили в переліку учасників коаліції Саудівську Аравію, ви не помилилися, її в списках немає. Ба більше, Саудівська Аравія не лише не приєдналася до патрулювання, але й влаштовує перешкоди учасникам коаліції.

Саудити нині грають на боці свого нещодавнього ворога з низки причин – на початку березня 2023 року Ер-Ріяд, за активного посередництва Китаю, уклав з Іраном низку угод про нормалізацію відносин та домовився відновити дипломатичні стосунки, розірвані ще у 2016 році.

Спадковий принц Мухаммед бін Салман більше не порівнював аятолу Хаменеї з Гітлером і не погрожував завдати ударів по Ірану. Натомість Іран мав би дати команду "відбій" своїм проксі та заборонити їм бомбити нафтову інфраструктуру та нищити масштабні проєкти спадкового принца.

Нині ж виникла ситуація, коли ціна на нафту буде зростати не через руйнування нафтових терміналів, а просто через блокаду хуситами торговельних шляхів та нестабільність. Для саудитів це просто подарунок долі, до того ж відносно недорогий. А те, що у всіх інших проблеми – Ер-Ріяд не обходить.



Путін і принц Салман / Фото EPA-EFE

До чого тут Росія

Якщо в Ер-Ріяді, напевно, радісно потирають руки, то в Москві не все так однозначно. Річ у тім, що Суецький канал є основною транспортною артерією для російської нафти, яку нині активно закуповує Індія.

За оцінками експертів, 4 з 7 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів, що є денною нормою для Суецького каналу, припадають саме на Росію. Нині ці 4 мільйони барелів опинилися під загрозою ударів "Шахедів".

Отже, іранські проксі непогано так насолили росіянам та обмежили їхній, і без того порізаній санкціями економіці, можливість заробляти нафторупії.

З іншого боку, успіхи хуситів – це великий репутаційний удар по США і чудово вписується в стратегію тисячі порізів, тобто відволікання від України. Заради цього в Москві, схоже, будуть готові терпіти нові фінансові втрати.

Ну, а поки хусити стріляють, коаліція перехоплює, саудити радіють, а росіяни терплять, у компанії Maersk вже 25 грудня оголосили, що працюють над відновленням мореплавства "Брамою скорботи", так з арабської перекладається Баб-ель-Мандебська протока.