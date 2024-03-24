Ответственность за теракт в "Крокус Холл" несет ИГИЛ: ISW анализирует упреки Кремля в сторону Украины

Террористическая группировка "Исламское государство" причастна к теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. При этом в Кремле пытались обвинить Украину.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном отчете.

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Что известно

Власти России заявили, что задержали четырех нападавших и еще семерых, причастных к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта, в результате которого, по данным российских властей, погибли по меньшей мере 133 гражданских лица.

Российские источники также распространили кадры, на которых российские силовики допрашивают лиц, которые или плохо разговаривают на русском языке, или общаются через переводчиков.

Российские источники преимущественно утверждают, что все нападавшие являются гражданами Таджикистана, а представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ни один из лиц, которые, по утверждению российских властей, совершили нападение, не является гражданином России.

Кремль пытался обвинить Украину

По оценкам ISW, "Исламское государство" (ИГИЛ) с большой вероятностью несет ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл".

Кремль, несмотря на это, без доказательств быстро попытался привязать украинских лиц к нападению на "Крокус Сити Холл", но до сих пор не выдвинул официальных обвинений Украине в причастности к нападению, отметили аналитики.

Официальные лица Кремля, вероятно, имеют целью косвенно привязать Украину к нападению, чтобы создать условия для информационных операций,

– считают аналитики.

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