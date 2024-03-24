Відповідальність за теракт у "Крокус Холі" несе ІДІЛ: ISW аналізує закиди Кремля у бік України

Терористичне угруповання "Ісламська держава" причетне до теракту у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї. При цьому у Кремлі намагались звинуватити Україну.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті.

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Що відомо

Влада Росії заявила, що затримала чотирьох нападників і ще сімох, причетних до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня, в результаті якого, за даними російської влади, загинуло щонайменше 133 цивільних особи.

Російські джерела також поширили кадри, на яких російські силовики допитують осіб, що або погано розмовляють російською мовою, або спілкуються через перекладачів.

Російські джерела переважно стверджують, що всі нападники є громадянами Таджикистану, а речник МВС Росії Ірина Волк заявила, що жодна з осіб, які, за твердженням російської влади, вчинили напад, не є громадянином Росії.

Кремль намагався звинуватити Україну

За оцінками ISW, "Ісламська держава" (ІДІЛ) з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол".

Кремль, попри це, без доказів швидко спробував прив'язати українських осіб до нападу на "Крокус Сіті Хол", але досі не висунув офіційних звинувачень Україні у причетності до нападу, наголосили аналітики.

Офіційні особи Кремля, ймовірно, мають на меті опосередковано прив'язати Україну до нападу, щоб створити умови для інформаційних операцій,

– вважають аналітики.

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