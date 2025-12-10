Продолжается анализ, – Лубинец подтвердил, что получил обращение от Коломойского

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Офис омбудсмена получил обращение от Игоря Коломойского. Сейчас продолжается обработка.

Лубинец отметил, что, согласно Конституции, каждое обращение, независимо от фамилии заявителя, должно быть юридически рассмотрено. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".

Что сказал Лубинец об обращении Коломойского?

По словам Лубинца, сейчас идет анализ обращения Коломойского. В будущем после анализа примут решение о том, как реагировать.

Скажу откровенно, у нас очень много обращений от публичных лиц. Более того, каждый публичный человек обращается к уполномоченному Верховной Рады по правам человека для защиты своих прав,

– отметил он.

А также добавил, что если будет установлено нарушение прав – будет соответствующая реакция.

Какие заявления в последнее время сделал Коломойский?