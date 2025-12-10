Триває аналіз, – Лубінець підтвердив, що отримав звернення від Коломойського
- Дмитро Лубінець підтвердив, що Офіс омбудсмена отримав звернення від Ігоря Коломойського, яке наразі опрацьовується.
- Лубінець зазначив, що кожне звернення, незалежно від заявника, має бути юридично розглянуте, і якщо буде встановлене порушення прав, буде відповідна реакція.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офіс омбудсмена отримав звернення від Ігоря Коломойського. Наразі триває опрацювання.
Лубінець наголосив, що, згідно з Конституцією, кожне звернення, незалежно від прізвища заявника, має бути юридично розглянуте. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".
Що сказав Лубінець про звернення Коломойського?
За словами Лубінця, наразі триває аналіз звернення Коломойського. У майбутньому після аналізу ухвалять рішення щодо того, як реагувати.
Скажу відверто, в нас дуже багато звернень від публічних осіб. Ба більше, кожна публічна людина звертається до уповноваженого Верховної Ради з прав людини для захисту своїх прав,
– зауважив він.
А також додав, що якщо буде встановлене порушення прав – буде відповідна реакція.
Які заяви останнім часом зробив Коломойський?
Під час засідання суду щодо апеляції на запобіжний захід олігарх та фігурант відразу кількох кримінальних справ Ігор Коломойський заявив, що наприкінці листопада на іншого українського бізнесмена Тимура Міндіча було здійснено замах.
Додаткові подробиці з цього приводу, згідно з оприлюдненою інформацією, він пообіцяв розповісти під час наступного засідання суду у четвер, 11 грудня, або ж у п'ятницю, 12 грудня.
Зауважимо, що раніше Коломойський прокоментував справу Тимура Міндіча, заявивши, що той є "стрілочником" і не тягне на главу мафії. Окрім цього, він назвав Міндіча "хорошим хлопцем".