Триває аналіз, – Лубінець підтвердив, що отримав звернення від Коломойського

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офіс омбудсмена отримав звернення від Ігоря Коломойського. Наразі триває опрацювання.

Лубінець наголосив, що, згідно з Конституцією, кожне звернення, незалежно від прізвища заявника, має бути юридично розглянуте. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

Що сказав Лубінець про звернення Коломойського?

За словами Лубінця, наразі триває аналіз звернення Коломойського. У майбутньому після аналізу ухвалять рішення щодо того, як реагувати.

Скажу відверто, в нас дуже багато звернень від публічних осіб. Ба більше, кожна публічна людина звертається до уповноваженого Верховної Ради з прав людини для захисту своїх прав,

– зауважив він.

А також додав, що якщо буде встановлене порушення прав – буде відповідна реакція.

Які заяви останнім часом зробив Коломойський?