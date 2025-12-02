Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката бізнесмена Олександра Лисака.

Що відомо про скаргу захисту Коломойського?

За словами Олександра Лисака, апеляційний суд перевірить всі висновки суду першої інстанції.

До закінчення апеляційного розгляду рішення Високого суду Лондона не може вважатися остаточним, оскільки існує імовірність його скасування в апеляційному порядку. У такому випадку всі дії, спрямовані на виконання рішення суду першої інстанції, підлягатимуть негайному повороту з компенсацією усіх пов’язаних з цим витрат,

– вказав правозахисник.

Як вказав адвокат, попередня відмова суду першої інстанції у наданні дозволу на апеляційне оскарження не обмежує можливість сторони подати скаргу безпосередньо до апеляційного суду.

"Більше того, вказана відмова у дозволі на апеляцію буде також перевірена апеляційним судом на предмет правомірності разом з основним рішенням у справі", – додав Лисак.

За словами адвоката, сторона Коломойського розраховує на всебічний і неупереджений перегляд рішення першої інстанції апеляційним судом.