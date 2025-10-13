Умер преподаватель ЛНУ и экс-депутат Львовского городского совета Игорь Зинько
- Игорь Зиновьевич Зинько, преподаватель ЛНУ и экс-депутат Львовского городского совета, умер на 66-м году жизни 13 октября 2025 года.
- Он работал на факультете международных отношений с 1992 года, был автором около 100 научных публикаций и активно занимался литературным творчеством в последние годы.
Игорь Зиновьевич Зинько умер 13 октября 2025 года, на 66-м году жизни. Мужчина работал на факультете международных отношений ЛНУ с момента его создания.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на факультет международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Что пишут о смерти мужчины?
Игорь Зиновьевич Зинько работал на факультете международных отношений с момента его создания в 1992 году, был доцентом кафедры европейских и региональных исследований.
Доброжелательный, общительный, энергичный, опытный педагог, талантливый ученый, надежный и искренний коллега, пользовался уважением и любовью у преподавателей и студентов,
– пишут в университете.
Известно, что Зинько занимался активной общественной деятельностью. С 1988 года был участником молодежной общественной организации "Общество Льва", депутатом Львовского городского совета народных депутатов первого демократического созыва, организатором и куратором первых лет деятельности студенческой молодежной организации Центр "Молодая дипломатия".
Он является автором около 100 научных публикаций, среди которых ряд монографий и учебников по международным отношениям и внешней политике. Под его руководством подготовлено и защищено 4 кандидатские диссертации.
В последние годы Игорь Зинько успешно занимался литературным творчеством, опубликовал ряд поэтических сборников и прозы, которые имели положительный резонанс в литературных кругах и общественности Львова.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Зинько.
