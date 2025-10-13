Помер викладач ЛНУ та ексдепутат Львівської міської ради Ігор Зінько
- Ігор Зіновійович Зінько, викладач ЛНУ та ексдепутат Львівської міської ради, помер на 66-му році життя 13 жовтня 2025 року.
- Він працював на факультеті міжнародних відносин з 1992 року, був автором близько 100 наукових публікацій та активно займався літературною творчістю в останні роки.
Ігор Зіновійович Зінько помер 13 жовтня 2025 року, на 66-му році життя. Чоловік працював на факультеті міжнародних відносин ЛНУ з моменту його створення.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
Що пишуть про смерть чоловіка?
Ігор Зіновійович Зінько працював на факультеті міжнародних відносин з моменту його створення у 1992 році, був доцентом кафедри європейських та регіональних студій.
Доброзичливий, товариський, енергійний, досвідчений педагог, талановитий науковець, надійний і щирий колега, користувався повагою та любов'ю у викладачів і студентів,
– пишуть в університеті.
Відомо, що Зінько займався активною громадською діяльністю. З 1988 року був учасником молодіжної громадської організації "Товариство Лева", депутатом Львівської міської ради народних депутатів першого демократичного скликання, організатором і куратором перших років діяльності студентської молодіжної організації Центр "Молода дипломатія".
Він є автором близько 100 наукових публікацій, серед яких низка монографій і підручників із міжнародних відносин і зовнішньої політики. Під його керівництвом підготовлено і захищено 4 кандидатські дисертації.
В останні роки Ігор Зінько успішно займався літературною творчістю, опублікував низку поетичних збірок і прози, які мали позитивний резонанс у літературних колах та громадськості Львова.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Зінька.
