Даже в больнице ощущение, что до сих пор на поле боя, – интервью ветерана о ранении и "Играх непокоренных"

До полномасштабного вторжения Игорь Олейник работал на баре и учил ИТ, а в 2022 году добровольно встал на защиту Украины. Сегодня Игорь – ветеран и участник "Игр непокоренных", однако путь к "сегодня" был тяжелым – из-за реабилитации после ранения и протезирования.

В подкасте "Воин свободы" специально для 24 Канала Игорь Олейник рассказал, как вступил в ряды ВСУ, о ранении на фронте и путь к "Играм непокоренных". Больше деталей – читайте далее в материале.

Как и когда присоединился к ВСУ?

Чем ты занимался до 2022 года, перед тем, как вступить в Вооруженные силы Украины?

Я работал в баре. Было много общения каждый день и не только с гостями, но и внутри коллектива. Это была основная деятельность. Параллельно пытался самостоятельно обучаться в IT. Мне была интересна конкретно эта профессия и я думал, что надо попробовать. Но все закончилось в 2022 году.

Реально овладеть IT самостоятельно? Кажется, что это отдельная вселенная.

Абсолютно реально. Каждая сфера – это другая вселенная. Если ты работаешь очень долго в одной сфере, то когда переходишь в другую может быть очень много нового. Иногда даже это поражает.

Ты не думал после увольнения из армии вернуться в эту сферу?

Нет, за эти пару лет все перевариваешь и в чем-то меняешься, в чем-то – нет. Это нормально. Никто не исключает того, что потом можно вернуться к этому снова. Тем более сейчас появилось еще больше возможностей. Особенно относительно того, как учиться. Сейчас есть чат ChatGPT, ИИ. Есть реально очень много всего, что можно самому изучить.

Вернемся к тому, почему ты решил в 2022 году присоединиться к армии?

Я был немного вовлечен в эту сферу, и другой вариант даже не рассматривался. Я заканчивал военную кафедру. Это был мини-курс о том, что такое военная служба – не больше и не меньше. После этого я гораздо проще относился ко многим вещам – если сознательно подходишь к обучению, если сознательно видишь, какие там люди.

То есть военные кафедры в учебных заведениях являются действенными? По крайней мере та, что в твоем учебном заведении была довольно неплохой.

У меня, к сожалению, нет контактов ни с одним из моих сослуживцев в КПИ, поэтому не могу дать объективный ответ на вопрос, было ли это нормально, или нет. Я получил то, что мне было нужно в плане опыта.

Ты решил присоединиться к ВСУ сразу после полномасштабного вторжения?

Прошло определенное время, потому что во многом я не был обознан относительно ситуации. Но у меня произошло экспресс-осознание. Я не был вообще в ресурсе относительно нашего государства и страны-агрессора. Я знал, что есть определенная ситуация, но не вдавался в подоплеку и последствия. У меня тогда были другие потребности. А когда это все пришло, то, конечно, как можно быстрее принял решение.

То есть, условно, когда в 2014 году началась война, она близко не касалась тебя, потому что у тебя была своя жизнь?

Мой отец участвовал в "Майданах". Я только сидел и смотрел в телевизор или компьютер. Смотрел новости, интересовался, что там происходило. Хотелось туда пойти, но отец сказал, что не стоит. Отец был главный в доме. На этом все закончилось и дальше, чем смотреть новости в телевизоре я не продвинулся. Потом у меня была цель поступить в университет и я с головой в это погрузился.

Как получил ранение?

Ты получил ранение в 2023 году на Лиманском направлении. На тот момент ты уже был командиром. Помнишь тот день? Кто тебя спас?

Нет, не помню. Сохранилось в памяти только то, что я утром проснулся и решил сделать себе кофе – и все. Больше ничего не помню.

Тебя эвакуировали собратья?

Да, все было быстро, все сделали оперативно, и ребята продолжили дальше работать. А я пришел в себя, кажется, через день.

А что происходило с тобой, когда ты проснулся? Ты понимал, что из твоего сознания выпал определенный период времени?

Нет, не понимал. Когда проснулся, я почувствовал немного дискомфорт. Больше всего меня бесила кровать – она была ужасная, с этими секциями, которые периодически надуваются, чтобы не было пролежней. Я думал, что лучше уже умереть. На самом деле это был ужас. У меня ужасно болела голова от того, что эта кровать постоянно надувалась. Я забыл обо всём.

Я хотел вставать, но когда начал наклоняться, то сразу кружилась голова. Вижу, что другие собратья лежат на кроватях – кто без руки, кто без ног, кто и без ног, и без рук – и смотрят на меня, мол, что происходит. Медсестра сразу прибежала и начала меня обратно укладывать в кровать. Это было ужасно, потому что осознание приходит позже.

Даже когда ты еще находишься в больнице, то остается ощущение, что ты еще не ушел с поля боя и все это временно. Хотя, наверное, это не всех касается и это мое субъективное впечатление. Осознание приходит уже после того, как ты понимаешь, что с тобой, кто ты вообще. Когда ты в больнице, не сразу начинаешь осознавать, что надо делать, какие необходимые документы, что будет дальше, куда идти. Это не та ситуация, когда получил ранение, просыпаешься и понимаешь, что надо на МСЭК.

О реабилитации и протезировании

А какие были дальнейшие этапы реабилитации?

Больше всего времени занимает осознание, что надо многое сделать, и это уже не очень касается службы. Тебе надо решать уже другие задачи. Сначала я много отвлекался. Мне принесли планшет и я пересмотрел на нем очень много фильмов.

Также ко мне приходило очень много друзей и родственников. Это также отвлекало. Я был очень рад всех видеть, потому что в жизни не часто пересекались. Это были очень классные моменты, хотя не сразу это осознаешь. Это играет огромную роль. Потом начинаешь читать, бегать. Со временем приходит информация, что надо будет делать. Это все тоже нелегко принять. И постепенно переходишь на другую колею.

Ты начал заниматься спортом. Это помогло отвлечься и и вернуться к жизни?

Мне просто не сиделось на месте. У меня было достаточно энергии, чтобы что-то делать. Ты уже доходишь до того, что тебе хватает пять часов сна. Ложишься рано, просыпаешься в 4 – 5 утра и полон сил. Это явно свидетельствует о том, что тебе хватает энергии и ее уже можно на что-то тратить.

Занятия спортом, в частности, помогли упорядочить мысли. Также я осознал, что имею еще одну деятельность, которой могу заниматься. Ты можешь выбрать, бегать или нет, и это дает ощущение контроля. Благодаря этому налаживаешь свой быт, жизнь.

Это больше про дисциплину?

Да, и про настроение. Это очень влияло на настроение и на дальнейшие планы. Также – на уверенность. Это основа для других дел, которыми ты будешь заниматься.

По реабилитации, лечение, протезирование – это осуществлялось при поддержке государства или за твои собственные средства?

Это финансировало государство.

Сталкивался ли ты с бюрократическими моментами? Потому что есть ситуации, когда нужно становиться в очередь, чтобы получить протезирование. Также есть варианты, когда люди самостоятельно собирают средства на улучшение протезов в частных клиниках.

Выделяется определенный бюджет, который заложен на протез, например, ноги. Если ты хочешь протез получше, который имеет больше функций, с которыми ты сможешь комфортнее себя чувствовать и быстрее передвигаться, тогда на него надо будет или собирать средства, или обратиться в определенные фонды.

А как реагируют на тебя люди, допустим, в транспорте, или бросаются помогать?

Очень часто помогают. Это вполне нормально, потому что иногда что-то можно сделать быстрее, когда тебе помогут.

Есть ли определенные этические нормы, как людям правильно поступать, если они хотят предложить помощь? Иногда они хотят помочь, а тебе, возможно, это не нужно, а при этом тебе навязывают помощь.

Сначала стоит спросить, надо ли помощь. Далее уже будет понятно, надо ли помочь, или не надо.

А если человек отказывается, стоит ли настаивать на том, что, мол, я вам все равно помогу?

Можно попробовать. Потом ответственность на тебе.

О спорте и "Играх непокоренных"

Вернемся к спорту. Расскажи, каким спортом ты занимаешься сейчас и к каким соревнованиям готовишься?

Были "Игры непокоренных". Там более реабилитационное мероприятие. Это классное место, где можно ознакомиться с видами спорта. Ты попадаешь в окружение ветеранов, военных, которые также занимаются спортом, и после этого ты не можешь не продолжать этим заниматься.

Справка. "Игры непокоренных" – это международные спортивные соревнования для раненых, травмированных или больных военнослужащих и ветеранов. В 2025 году Игры прошли в Ванкувере и Уистлере, что в Канаде, и впервые включали как летние, так и зимние виды спорта.

Там ты проводишь много времени в этом комьюнити, в этой атмосфере – особенно после самого мероприятия (в 2025 году "Игры непокоренных" проходили в Канаде, – 24 Канал). Ты просто пропитан спортивной, командной и дружеской атмосферой. Даже если не участвуешь в командных видах спорта, все равно находишься там вместе со своим коллективом и организаторами, общаешься с участниками из других стран. Все это очень затягивает в эту деятельность.

А как наших военных принимали в Канаде, как относились?

Там очень много наших. В Канаде наверное самая большая украинская диаспора. Там военные, ветераны также проходят службу, и они такие же как мы, а мы такие же как они, и все относились с уважением друг к другу.



Ты сейчас занимаешься плаванием?

Да. Сейчас это моя повседневная деятельность.

К каким соревнованиям сейчас готовишься?

Последние были в Киеве – "Oceanman". Но для меня это были не совсем соревнования, я шел туда не за ними. Это опыт – первый раз была такая дистанция в 10 километров. Мне надо было узнать, на что я способен, какое время могу выдать, потому что есть определенные планы в дальнейшем. Это некий промежуточный заплыв.

Мероприятие очень классное и круто, что его проводят не только в разных уголках мира, но и в Украине. На этой дистанции участвовали я и Макс Гринченко. Не говорю уже о других дистанциях, потому что там очень много ветеранов участвовали. Кстати, на 5 километров было много ребят.

Десять километров – это самая большая дистанция?

Там – да. На "Oceanman" – да.

Осенние старты за рубежом и длинные дистанции: что тяжелее самого заплыва

Планируешь дальше заниматься плаванием?

Дальше у нас будут промежуточные заплывы. Осенью также будет еще один заплыв, анонсировать будем чуть позже. Кажется, это будет в Испании и Франции.

Какая там дистанция?

Где-то в районе 11+ километров.

За сколько ты сейчас проплываешь 10 километров?

Этот заплыв был хороший. Очень легко сказать, что такой-то заплыв, такая дистанция и сколько-то времени, но в это все время нельзя вложить все подготовительные периоды и действия. Это все гораздо важнее, чем сам заплыв на самом деле. Хотелось держать определенный темп, это очень важно и это удалось. Дальше уже можно думать о чем-то лучшем, или как будет в следующий раз на такой дистанции. Это все очень нелегко. Наверное, это надо пережить, потому что есть период после соревнований, после заплыва – как ты себя чувствуешь.

Что было самым трудным?

Сейчас сложно сказать, потому что все было по плану. Один из тяжелых моментов был, когда не надо было себя перегружать перед заплывом. Раньше я этого не осознавал, но когда ты уже имеешь определенный опыт, то немного сдерживаешься. Хотя все равно думаешь: может, надо что-то сделать, чтобы немного держать форму, но нет. Плюс я травмировался и думал, сыграет ли это свою роль, но было нормально. На удивление, все пошло к лучшему.

Во время заплыва однозначно тяжелее всего. Иногда может быть трудно сконцентрироваться. Хочешь, или нет, но ты выкладываешься на какой-то процент, и это надо поддерживать в течение трех часов – надо все время держать тот же темп и это означает, что надо концентрироваться.

Надо на каждом отрезке находить какие-то цели, чтобы проще было. Надо ловить фидбек от своего тела: как ты себя чувствуешь, что болит или не болит, где можешь чуть больше выдать мощности, где должен отдохнуть. Надо постоянно быть в фокусе, в контакте с самим собой. И это также может быть трудно, но очень важно понимать в каком состоянии ты сейчас.

Продолжение интервью с ветераном Игорем Олейником о реабилитации и возвращении к гражданской жизни – смотрите в видео.