В Судане разбился российский самолет Ил-76: какова судьба экипажа

В Судане недалеко от Порт-Судана 9 декабря разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. Экипаж этого воздушного судна погиб.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sudan Times и Albawaba.

Что известно об авиакатастрофе с Ил-76 в Судане?

Суданский военный грузовой самолет Ил-76 разбился возле Идаравиба, в восьми километрах от Порт-Судана, который контролирует армия генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана. Инцидент произошел вскоре после вылета воздушного судна с авиабазы Осман Дигна во вторник вечером.

Военный источник сообщил, что самолет упал при попытке посадки вблизи важного портового города. Все члены экипажа погибли – удар и последующий пожар не оставили шансов на спасение.

Армия Бурхана пока не сделала официального заявления по трагедии. Авария вновь привлекла внимание к серии недавних инцидентов, которые в последнее время происходят как в военной, так и в гражданской авиации страны.

По предварительной информации, авиакатастрофа с Ил-76 произошла из-за технической неисправности. По меньшей мере трое членов экипажа, который, по официальной версии, занимался поставкой провизии, погибли.

Стоит напомнить, что в Судане бушует гражданская война, в которой Россия так или иначе поддерживает обе стороны: повстанцев для получения золота с рудников, а правительственные силы для получения доступа на строительство порта в Красном море.

Разбивались ли российские самолеты в Судане раньше?