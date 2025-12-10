У Судані розбився російський літак Іл-76: яка доля екіпажу

У Судані неподалік Порт-Судана 9 грудня розбився російський військово-транспортний літак Іл-76. Екіпаж цього повітряного судна загинув.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sudan Times та Albawaba.

Що відомо про авіакатастрофу з Іл-76 у Судані?

Суданський військовий вантажний літак Іл-76 розбився біля Ідаравіба, за вісім кілометрів від Порт-Судану, який контролює армія генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана. Інцидент стався невдовзі після вильоту повітряного судна з авіабази Осман Дігна у вівторок ввечері.

Військове джерело повідомило, що літак упав під час спроби посадки поблизу важливого портового міста. Усі члени екіпажу загинули – удар та подальша пожежа не залишили шансів на порятунок.

Армія Бурхана поки не зробила офіційної заяви щодо трагедії. Аварія знову привернула увагу до серії нещодавніх інцидентів, які останнім часом відбуваються як у військовій, так і в цивільній авіації країни.

За попередньою інформацією, авіакатастрофа з Іл-76 сталася через технічну несправність. Щонайменше троє членів екіпажу, який, за офіційною версією, займався постачанням провізії, загинули.

Варто нагадати, що в Судані вирує громадянська війна, в якій Росія так чи інакше підтримує обидві сторони: повстанців задля отримання золота з копалень, а урядові сили задля отримання доступу на будівництво порту в Червоному морі.

Чи розбивалися російські літаки у Судані раніше?