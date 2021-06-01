Было 2 года, чтобы подготовиться, – экс-нардеп о законе относительно украинского дубляжа

Законопроект относительно украинского дубляжа фильмов 1 июня должны были внести в повестку дня, однако голосов в Верховной Раде не хватило. В то же время отмена норм закона может иметь негативные последствия.

Необходимости в отсрочке украинского дубляжа пока нет. Об этом рассказала народный депутат VIII созыва Ирина Подоляк.

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Она пояснила, что когда принимали и разрабатывали закон о государственном языке в Украине, депутаты и разработчики учитывали те обстоятельства, в которых находилось государство.

Именно для этого в законе о государственном украинском языке есть нормы, которые вступают в силу не сразу после главного закона, а значительно позже, объяснила бывший депутат.

Было 2 года, чтобы подготовиться к закону

На заседании 1 июня Верховная Рада не поддержала внесение в повестку дня проекта о внесении изменений в некоторые законы о поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина.

Ирина Подоляк сказала, что для нормы, которую сейчас пытаются "торпедировать", в 2019 году дали отсрочку на 2 года до вступления в силу.

"То есть киноиндустрия, телеиндустрия, концертно-зрелищные учреждения, все, кого эта норма касается, имели 2 года – все игроки этого рынка знали об этом, потому что мы шли им навстречу – для того, чтобы подготовиться к внедрению этого закона", – сказала Ирина Подоляк.

По мнению народного депутата VIII созыва, в случае отмены нормы – есть риск продолжения русификации.

Ирина Подоляк о попытке отсрочки украинского дубляжа: смотрите видео