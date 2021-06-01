Такое мнение высказал крымский татарин, актер Ахтем Сеитаблаев. Он отметил, что сам никогда не разговаривал на украинском языке, но это не было проблемой научиться.
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"Ты сам себя унижаешь до того, что ты такой бездарь, что не можешь хотя бы на бытовом уровне научиться говорить на языке страны, в которой живешь?", – сказал актер.
Он отметил, что если у человека агрессивная и принципиальная позиция в изучении украинского – тогда это лицо не может быть у власти и не имеет права ее выбирать.
Если ты настолько презираешь землю, на которой ты живешь – чувак, кто ты такой, чтобы избирать власть и быть в ней?
– заявил Сеитаблаев.
По его словам, надо подсказывать – особенно молодежи – и создавать такой контент, чтобы было ощущение того, что разговаривать на украинском – это очень здорово, креативно, модно, драйвово. Это, как отметил актер, расширяет географию возможностей.
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