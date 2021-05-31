Речь идет об отмене решения горсовета Николаева, который в 2012 году предоставил русскому языку статус регионального.

Важно Не хватило голосов: Николаевский горсовет не забрал у русского языка статус регионального

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что решение об отмене статуса регионального языка пытались принять уже несколько раз, но заседания горсовета неоднократно переносились, а 20 мая голосование провалили.

Депутаты Николаевского городского совета неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения, хотя должны были это сделать в 6-месячный срок со дня вступления в силу закона, то есть полтора года назад,

– заявил Креминь.

Креминь уже дважды обращался в ГПУ, чтобы обеспечить отмену этого решения в судебном порядке. Он также выразил надежду, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение.

Статус "регионального языка" в Украине: что стоит знать

Закон, гарантировавший статус русского языка как регионального, в Украине вступил в силу еще 10 августа 2012 года. Такой статус мог предоставлять местный совет, если число носителей этого языка составляет не менее 10% населения соответствующего региона, а в отдельных случаях — и менее 10%.

Но после того, как КСУ 28 февраля 2018 года признал этот закон неконституционным, даже термин "региональные языки" в Украине теперь не используется. Несмотря на это, в отдельных областях Украины до сих пор действуют решения о "региональных языках".

Креминь заявлял, что отдельные органы местного самоуправления до сих пор ведут дела на "региональном языке", а это – прямое нарушение действующего закона.