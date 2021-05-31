Мовиться про скасування рішення міськради Миколаєва, яка у 2012 році надала російській мові статус регіональної.

Важливо Забракло голосів: Миколаївська міськрада не забрала у російської мови статус регіональної

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що рішення про скасування статусу регіональної мови намагались ухвалити вже кілька разів, але засідання міськради неодноразово переносились, а 20 травня голосування провалили.

Депутати Миколаївської міської ради неодноразово ігнорували питання скасування цього рішення, хоча мали це зробити у 6-місячний термін з дня набрання чинності закону, тобто півтора року тому,

– заявив Кремінь.

Через це Кремінь вже двічі звертався до ГПУ, аби забезпечити скасування цього рішення у судовому порядку. Він також висловив сподівання, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення.

Статус "регіональної мови" в Україні: що варто знати

Закон, який гарантував статус російської мови як регіональної в Україні набрав чинності ще 10 серпня 2012 року. Такий статус могла надавати місцева рада, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менше ніж 10% від населення відповідного регіону, а в окремих випадках — і менше як 10%.

Але після того, як КСУ 28 лютого 2018 року визнав цей закон неконституційним, навіть термін "регіональні мови" в Україні тепер не використовується. Попри це, в окремих областях України досі чинними є рішення про"регіональні мови".

Кремінь заявляв, що окремі органи місцевого самоврядування досі ведуть справи "регіональною мовою", а це – пряме порушення чинного закону.