Таку думку висловив кримський татарин, актор Ахтем Сеітаблаєв. Він наголосив, що сам ніколи не розмовляв українською мовою, але це не було проблемою, аби вивчити її.

До теми Кримчани гуртуються за законом фізики, – інтерв'ю Сеітаблаєва про тиск та супротив у Криму

"Ти сам себе принижуєш до того, що ти такий нездара, що не можеш хоча б на побутовому рівні навчитись розмовляти мовою країни, в якій мешкаєш?" – сказав актор.

Він зауважив, що якщо в людини агресивна та принципова позиція у вивченні української, – тоді ця особа не може бути при владі і не має права її обирати.

Якщо ти настільки зневажаєш землю, на якій ти живеш – чувак, хто ти такий, щоб обирати владу і бути у ній?

– заявив Сеітаблаєв.

За його словами, треба підказувати – особливо молоді – і створювати такий контент, щоб було відчуття того, що розмовляти українською – це дуже класно, креативно, модно, драйвово. Це, як зазначив актор, розширює географію можливостей.

До слова! В Україні борються з засиллям російської мови. Зокрема, Обласна прокуратура Миколаєва просить суд скасувати рішення про надання російській мові статус регіональної. Його запровадили ще у 2012 році.

Дивіться інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим: відео