"Имитировала сцену из фильма": в Турции завершили расследование загадочной смерти украинки
Источник:CNN Türk
В Турции в начале января 2021 года нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. В сентябре турецкие правоохранители завершили расследование дела.
Что установило расследование
По данным следствия, причина смерти модели – самоубийство. Она сымитировала сцену из кинофильма 2003 года "Жизнь Дэвида Гейла" с Кевином Спейси в главной роли.
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Правоохранители заявили, что невозможно определить, кто мог побудить женщину к самоубийству.
Оценив все доказательства, прокуратура приняла решение об отказе от привлечения к уголовной ответственности, признав случай самоубийством,
– говорится в сообщении.
Отметим, ранее полицейские говорили, что Новицкая страдала от сильной головной боли, поэтому часто ездила на лечение в Украину. Тогда предполагали, что она могла покончить с жизнью из-за постоянных мигреней.
В то же время родные девушки упорно отвергали этот вариант. Они отмечали, что Кристина была веселой и жизнерадостной.
Что известно о смерти Кристины Новицкой
- Мать девушки не могла дозвониться до дочери с 30 декабря 2020 года. Она связалась с соседями, чтобы те наведались на виллу, которую арендовала Кристина. Двери были закрыты, поэтому на место происшествия вызвали полицию.
- В элитном доме неподалеку курортного Бодрума девушку обнаружили мертвой с наручниками на руках и пакетом на голове.
- Сначала правоохранители думали, что Кристину мог убить ее парень, однако затем сосредоточились на версии самоубийства. Ведь дверь на виллу была закрыта, а на окнах стояли решетки.