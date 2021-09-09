"Имитировала сцену из фильма": в Турции завершили расследование загадочной смерти украинки

В Турции в начале января 2021 года нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. В сентябре турецкие правоохранители завершили расследование дела.

Что установило расследование

По данным следствия, причина смерти модели – самоубийство. Она сымитировала сцену из кинофильма 2003 года "Жизнь Дэвида Гейла" с Кевином Спейси в главной роли.

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Правоохранители заявили, что невозможно определить, кто мог побудить женщину к самоубийству.

Оценив все доказательства, прокуратура приняла решение об отказе от привлечения к уголовной ответственности, признав случай самоубийством,

– говорится в сообщении.

Отметим, ранее полицейские говорили, что Новицкая страдала от сильной головной боли, поэтому часто ездила на лечение в Украину. Тогда предполагали, что она могла покончить с жизнью из-за постоянных мигреней.

В то же время родные девушки упорно отвергали этот вариант. Они отмечали, что Кристина была веселой и жизнерадостной.

Что известно о смерти Кристины Новицкой