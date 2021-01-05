Загадочная смерть украинки Кристины Новицкой в Турции: все, что известно – фото
Украинку Кристину Новицкую нашли мертвой на арендованной вилле в Турции. Ее руки были в наручниках, а на голове – пакет. Правоохранители рассматривают 2 версии: убийство и самоубийство. А в Украине предполагают, что эта смерть могла быть связана с торговлей людьми.
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Как нашли украинку
Новицкую нашли мертвой правоохранители на арендованной вилле в курортном городке Бодрум. Мать девушки не могла связаться с ней еще с 30 декабря, поэтому попросила соседей наведаться к дочери. Поскольку никто не открывал, соседи вызвали полицию.
Полицейские предполагают, что девушка могла пролежать в доме несколько дней. Известие о смерти украинки разлетелось по всей Турции, ведь об этом рассказал известный турецкий актер Альп Кирсан, который жил с Новицкой по соседству.
Информацию о смерти украинки подтвердили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве подчеркнули, что дело находится на особом контроле консульства. Сейчас проводят судмедэкспертизу и собираются доставить тело умершей в Украину.
Кристина Новицкая / Фото podium.ru
Какие версии рассматривает следствие
Следователи рассматривают 2 основные версии смерти украинки: убийство и самоубийство. После экспертизы в полиции считали, что девушку мог убить ее парень. Кстати, сейчас его разыскивают. Однако впоследствии начали склоняться к версии самоубийства.
Дело в том, что двери виллы были заперты изнутри, а на окнах установлены решетки. Поэтому неизвестно, мог ли кто-то проникнуть в дом. Кроме того, просмотрев камеры наблюдения, обнаружили, что Новицкая 31 декабря заказала еду, а после этого в ее квартиру никто не заходил.
В Украине считают, что смерть Новицкой может быть связана с торговлей людьми.
Скорая помощь едет к дому девушки / Фото Kent TV
Почему самоубийство, если на руках – кандалы
Правоохранители утверждают, что якобы Новицкая совершила самоубийство под влиянием фильма "Между смертью и жизнью". Однако она не заклеила рот изолентой, как в фильме, а попыталась покончить с собой с помощью веревки из полиэтиленового пакета. В полиции считают, что есть такой способ самоубийства, когда человек может заковать себя в наручники, чтобы инстинктивно не сорвать пакет с головы. К слову, турецкие СМИ пишут, что Новицкая сама заказала кандалы за несколько дней до смерти.
Также следователи думают, что это было самоубийство из-за того, что во время расследования в доме украинки нашли веревку, шарф и древесный уголь, готовый к сжиганию.
Кроме того, охранник коттеджного городка, где жила девушка, рассказал, что когда видел Новицкую в последний раз, она была красиво одета и улыбалась. То есть никаких синяков или побоев не было.
Погибшая украинка / Фото podium.ru
Какая могла быть причина самоубийства
В полиции заверяют, будто женщина страдала из-за сильных головных болей, ведь часто ездила на лечение в Украину. Поэтому вероятно причиной самоубийства могла быть мигрень.
Что говорят родные погибшей о версии самоубийства
Родные Новицкой упорно отвергают вариант, что девушка могла покончить с собой. По их словам, украинка была веселой и жизнерадостной, поэтому никогда бы не совершила самоубийство.
Однако близкие девушки отметили, что она скрывала подробности о своей жизни в Турции.
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Кто такая Кристина Новицкая и что она делала в Турции
- Новицкой было около 30 лет. Ранее девушка проживала в Киеве.
- В течение последнего года жила в Бодруме, однако не была официально трудоустроенной.
- Известно, что женщина работала моделью и преподавала танцы.
- Кроме того, у турецких СМИ есть информация, что девушка также была переводчиком.
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