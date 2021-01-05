Украинку Кристину Новицкую нашли мертвой на арендованной вилле в Турции. Ее руки были в наручниках, а на голове – пакет. Правоохранители рассматривают 2 версии: убийство и самоубийство. А в Украине предполагают, что эта смерть могла быть связана с торговлей людьми.

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Как нашли украинку

Новицкую нашли мертвой правоохранители на арендованной вилле в курортном городке Бодрум. Мать девушки не могла связаться с ней еще с 30 декабря, поэтому попросила соседей наведаться к дочери. Поскольку никто не открывал, соседи вызвали полицию.

Полицейские предполагают, что девушка могла пролежать в доме несколько дней. Известие о смерти украинки разлетелось по всей Турции, ведь об этом рассказал известный турецкий актер Альп Кирсан, который жил с Новицкой по соседству.

Обратите внимание! Украинка жила в элитном комплексе на южном побережье Турции. Территорию усиленно охраняют. Эксперт-криминалист Валерий Кур уверяет, что в этой местности существует серьезная преступность. В августе 2020 года в Анталии застрелили известного "вора в законе" Лоту Гули.

Информацию о смерти украинки подтвердили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве подчеркнули, что дело находится на особом контроле консульства. Сейчас проводят судмедэкспертизу и собираются доставить тело умершей в Украину.



Кристина Новицкая / Фото podium.ru

Какие версии рассматривает следствие

Следователи рассматривают 2 основные версии смерти украинки: убийство и самоубийство. После экспертизы в полиции считали, что девушку мог убить ее парень. Кстати, сейчас его разыскивают. Однако впоследствии начали склоняться к версии самоубийства.

Дело в том, что двери виллы были заперты изнутри, а на окнах установлены решетки. Поэтому неизвестно, мог ли кто-то проникнуть в дом. Кроме того, просмотрев камеры наблюдения, обнаружили, что Новицкая 31 декабря заказала еду, а после этого в ее квартиру никто не заходил.

В Украине считают, что смерть Новицкой может быть связана с торговлей людьми.



Скорая помощь едет к дому девушки / Фото Kent TV

Почему самоубийство, если на руках – кандалы

Правоохранители утверждают, что якобы Новицкая совершила самоубийство под влиянием фильма "Между смертью и жизнью". Однако она не заклеила рот изолентой, как в фильме, а попыталась покончить с собой с помощью веревки из полиэтиленового пакета. В полиции считают, что есть такой способ самоубийства, когда человек может заковать себя в наручники, чтобы инстинктивно не сорвать пакет с головы. К слову, турецкие СМИ пишут, что Новицкая сама заказала кандалы за несколько дней до смерти.

Также следователи думают, что это было самоубийство из-за того, что во время расследования в доме украинки нашли веревку, шарф и древесный уголь, готовый к сжиганию.

Кроме того, охранник коттеджного городка, где жила девушка, рассказал, что когда видел Новицкую в последний раз, она была красиво одета и улыбалась. То есть никаких синяков или побоев не было.



Погибшая украинка / Фото podium.ru

Какая могла быть причина самоубийства

В полиции заверяют, будто женщина страдала из-за сильных головных болей, ведь часто ездила на лечение в Украину. Поэтому вероятно причиной самоубийства могла быть мигрень.

Что говорят родные погибшей о версии самоубийства

Родные Новицкой упорно отвергают вариант, что девушка могла покончить с собой. По их словам, украинка была веселой и жизнерадостной, поэтому никогда бы не совершила самоубийство.

Однако близкие девушки отметили, что она скрывала подробности о своей жизни в Турции.

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Кто такая Кристина Новицкая и что она делала в Турции

Новицкой было около 30 лет. Ранее девушка проживала в Киеве.

В течение последнего года жила в Бодруме, однако не была официально трудоустроенной.

Известно, что женщина работала моделью и преподавала танцы.

Кроме того, у турецких СМИ есть информация, что девушка также была переводчиком.



Умерла Кристина Новицкая / Фото с фейсбук-страницы Новицкой