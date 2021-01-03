В Турции в собственном доме нашли мертвой молодую украинку. На ее руках были наручники, а на голове –пакет.

Что известно о гибели украинки

Инцидент произошел в курортном городке Мугла, сообщает Sozcu.

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Вероятно, 25-летнюю Кристину Новицкую убили несколько дней назад. Ее мать не могла связаться с дочерью с 30 декабря, поэтому попросила соседей проверить, все ли в порядке. Соседям никто не открывал, поэтому они вызвали полицию. Правоохранители нашли тело.

Весть разошлась по турецким СМИ, поскольку о смерти Новицкой написал в твиттере известный турецкий актер и телеведущий Альп Кирсан. Его дом расположен в том же городке, где жила девушка. К слову, Кирсан назвал убитую россиянкой, поэтому его исправили в комментариях.

Какие версии следствия

Следствие рассматривало версию самоубийства.

Однако после экспертизы предполагают, что девушку мог убить ее парень.



Погибшая Кристина Новицкая / Фото sozcu